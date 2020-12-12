林佳龍夜訪侯硐走山現場 透露「14日正式通車！」（台鐵提供／吳康瑋新北傳真）

交通部長林佳龍晚間6點10分至現場慰問維修人員。（吳康瑋攝）

交通部長林佳龍晚間現場慰問維修人員，並於18點52分離開。（吳康瑋攝）

侯硐連日豪雨沖刷釀走山，東西向列車停駛多天，現場近百名維修人員24小時駐守輪班搶修，直到12日才將預定的8千立方公尺落石清完，交通部長林佳龍晚間6點10分至現場慰問維修人員，並感嘆這些辛苦搶修的同仁，才是幕後最大功臣，他也宣布「所有工程會在13日晚上12點前完成，後天14日才正式通車」。

入夜後，整個工地除了照明及小山貓等機具亮著燈光，其餘四周呈現一片漆黑，林佳龍抵達時，先繞行工地一圈，以雙眼確認修復狀況，才進入帳篷聽取簡報，台鐵指出，大雨持續不斷且因岩盤走山情形嚴重，增加搶修作業的困難度，目前台鐵局正與相關單位討論因應方案，經審慎評估後，仍以12月13日搶通東正線為目標。

隨後林佳龍也與交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源前往鄰近的土地公廟，林佳龍強調，搶修作業仍應以安全第一為原則，日前才傳出維修人員駕駛工程車時，因夜色昏暗，在倒車時不小心自撞一旁止衝器，所幸2人僅受輕傷，他這次前來主要也是要向土地公祈求保佑工程順利。

林佳龍透露，我們不是工程專業人員，不能隨意猜測時間，但經過各單位發揮專業，仔細評估後，仍以13日搶通東正線為目標，接續短期搶修作業完成後，台鐵局也規畫將持續施作排樁擋土牆等設備，希望盡快解決民眾困擾。

(中時 )