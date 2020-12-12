民進黨台北市立委「港湖女神」高嘉瑜，近日在中天新聞關台前，上節目唱歌聲援，不料卻遭同黨的桃園市議員王浩宇開嗆，「嘉瑜妳真的是笑死人，不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到」。有網路媒體就對此做網路民調，投票結果出爐後，讓不少網友笑翻。

高嘉瑜7日在中天政論節目《頭條開講》中表示，政府在關中天台整個溝通以及讓民眾理解的地方，都讓人不能接受，在審查制度上，真正判定是否關台的NCC委員是否有真正獨立行使職權，這都會遭人質疑。並在節目中應主持人邀請，獻唱「隱形的翅膀」，為中天加油打氣。

但卻隨即遭王浩宇在臉書批評，「嘉瑜妳真的是笑死人，不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到」。

對於「港湖女神」高嘉瑜慘遭王浩宇嗆「笑死人」，網媒「老天鵝娛樂」近日以此為題，進行網路投票，11日公布投票結果，總投票數1274票，高嘉瑜獲得1053票，佔83%，王浩宇僅獲得222票，佔17%。投票資料統計來源為「Instagram限動」。

網友看完投票後紛紛留言表示，「笑死」、「吃驚的是王浩宇竟然有222票」、「高嘉瑜完勝」、「快點讓不適任的王浩宇下台」。

【老鵝Q&A】#6 港湖胖虎高嘉瑜 在中天政論節目中唱歌聲援中天 遭同黨PTT佛地魔怒嗆「笑死人」 你挺誰? 高嘉瑜-1053票 王浩宇-222票 原投票結果：https://reurl.cc/ldxjgY 由老天鵝娛樂發佈於 2020年12月11日 星期五

(中時新聞網)