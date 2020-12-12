109學年度全國大專院校劍道錦標賽今明兩天在醒吾科技大學登場，12日上午體育館不斷傳來震天嚴肅吼叫聲，來自全國大專院校共30隊、100餘人參賽，首日競技女子組交大最風光，分別勇奪女子團體得分賽及女子團體過關賽雙料冠軍。

各校劍道選手場中競技，比技巧也比智慧。(吾限熊報社潘沛荑攝，醒吾科大提供)

大專劍道賽醒吾科大登場 首日交大雙料冠軍最風光。

陸軍官校獲得男子團體得分賽季軍，頒獎時選手格外開心。 (醒吾科大提供)

醒吾科技大學校長陳義文秉持著弘揚體育，和將劍道發揚光大的精神，主辦此次全國矚目的大賽，並邀請桃園成功工商校長邱垂夕擔任大賽召集人、國立體育大學推廣學系兼任教師洪文仲擔任大會執行長。此次比賽有別以往慣例，特別新增冠軍錦旗一面，期許透過頒發錦旗的方式，創造賽會意象，並促進學院向心力，提升榮譽感。

劍道是日本傳統的競技性武術運動，正式比賽通常在室內進行，因選手赤足，對場地木地板的品質有較高要求。醒吾科大體育館因設備新穎、場內所有建設都採用最高規格的NBA等級，曾被選為世大運籃球練習場館，此次提供最高規格最安心的比賽環境，可以讓選手盡情發揮實力。

劍道不僅是一項運動，劍道中禮貌、態度和思想，更被視為鍛鍊身體能力、劍道技巧和技術的重要一環。陳義文校長表示，此次大賽的目的，希望增進全國對劍道運動的重視，鼓勵更多莘莘學子加入劍道運動的行列，歡迎全國大專院校共襄盛舉。

明（13）日將繼續進行各組競技，今天比賽成績如下：男子團體得分賽冠軍淡江大學、亞軍清大、季軍陸軍官校；女子團體得分賽冠軍交大、亞軍政大、季軍台大；男子團體過關賽冠軍政大、亞軍台大、季軍淡江大學；女子團體過關賽冠軍交大、亞軍東吳大學、季軍北商大。

(中時新聞網)