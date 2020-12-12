白嘉莉《另一個春天》畫展12日巡迴至台北君悅酒店展出，開幕會上吸引眾多商界嘉賓到場，好友歐陽龍、坣娜、王欣儀也都到場。她過去旅居海外多年，今年初回台宣傳新書《白嘉莉回眸》，預計僅待2個月，沒想到因為疫情，在君悅酒店住了將近1年時間，她透露，自己過去沒待在一個地方超過30天，「台灣就是太有人情味，如果說因為疫情，倒不如是捨不得離開」。

有「最美麗主持人」之稱的白嘉莉，曾主持過收視率極高的《群星會》、《銀河璇宮》等經典綜藝節目，也出版過多張專輯包括《可愛的陌生人》、《藍色的街車》、《愛在心裡》，在1977年演藝事業如日中天時，遠嫁印尼木材大王黃雙安後，從此淡出螢光幕，但相當愛國的她，每逢台灣重要慶典，都會特地返國參加。2018年黃雙安過世後，白嘉莉慢慢走出傷痛，也有計劃返台定居。

白嘉莉昨說，當年嫁到印尼時，母親鼓勵她培養一個嗜好，她過去在節目上訪問過藝術家張大千，張大千對她說「你有畫畫天分，一定要靜下心畫畫，也可以修身養性」，自此她開始臨摹張大千的畫，從工筆畫、水墨、水彩、油畫、壓克力畫，一畫就是30年，今年在台灣又嘗試青花瓷畫、絹印版畫，會繼續朝著「遠觀山有色，近聽水無聲。春去花猶在，人來鳥不驚」境界努力。

《另一個春天》畫展日前在台中燈會、台北社教館、新竹縣美術館展出，今起於君悅酒店展覽，許多畫作立刻被收藏，白嘉莉說，每幅畫都是她非常用心的創作，也很捨不得割愛，宛如自己的寶貝，起初別人要收藏，她還不一定肯。近期有不少拍賣行想拍賣她畫作，她說暫時不會，希望再緩緩。白嘉莉舉手投足優雅、風采依舊，她分享之前在印尼每天游泳、打高爾夫，保持開朗心情，就是最好的方法。《另一個春天》畫展於台北君悅酒店展出，自12日起至2021年2月28日。

白嘉莉（左2）畫展12日開幕，好友歐陽龍（右起）、坣娜、王欣儀到場支持。（許政榆攝）

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