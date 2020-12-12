大陸湖北丹口發生一起亂倫事件，一名女子因長期與丈夫分隔兩地，抱怨性生活不美滿而提出離婚，在婆家勸說下，她提出要與同住一起的婆婆「輪流服侍公公」條件，兩人每隔一天輪流與公公同床；某日輪到婆婆與公公同床時，她因一時不甘寂寞欲趕走婆婆，婆媳倆為了「侍寢權」大打出手，全案因此曝光。

綜合陸媒報導，該女子7年前結婚後育有一子一女，因為丈夫長年在外地工作，兩人幾乎沒有性生活，她在第4年後開始爭吵著要離婚，公婆則不斷勸說不要離婚，在幾經協調下，她最後開出一個條件，就是要與婆婆輪流服侍公公，每天輪換一個人，婆婆起初相當反對，但在丈夫的勸說下，最好只能接受，婆媳兩人維持這關係長達數年。

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（圖／翻攝《網易新聞》）

但近期某日晚上是輪到婆婆與公公同房，該女子因為一時不甘寂寞，竟闖進房間裡想把婆婆趕走，雙方為了「侍寢權」大打出手。婆婆因為力氣不敵她被趕走，竟找來所有親戚來家中，當眾打開房門，讓親屬看見丈夫與媳婦的亂倫行為，最後3人扭打在一起，警方介入此事後，全案因此曝光。

此事件流傳開來，有網友說「八點檔劇情真實上演」、「真不敢相信婆婆可以接受這要求」、「這一家人完全顛覆我的認知」、不過也有人認為內容太過浮誇，很可能是編造出來，需要進一步釐清。

(中時新聞網)