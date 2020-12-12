民進黨籍桃園市議員王浩宇日前在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」字樣，引來藍綠原住民立委砲轟。對此，台北市議員游淑慧PO出她到南投清流部落旅遊的照片，並表示在這裡可以找到賽德克巴萊的蹤跡，同時她也呼籲中立的民眾明年要投下罷免票，而網友們也回應，一定會用罷免票幫賽德克巴萊討公道。

王浩宇日前在臉書刊出一張牛排照片，文字寫著「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」引發軒然大波，還遭到藍綠兩陣營的原住民立委們圍剿，藍委孔文吉和綠委伍麗華都要求王浩宇應該出面道歉。

對此，游淑慧今在臉書上PO出她之前到清流部落旅遊的照片，並指出，這裡所居住的居民，大部分為當年霧社事件的後裔；部落裡還有許多歷史性的記念建築。來到這個純樸的部落之中，可以去找尋賽德克巴萊的蹤跡喔。

游淑慧更呼籲，2021年1月16日，中壢的好朋友們，投完「罷王票」，不如到好山好水的南投清流部落走走。

網友們也留言回應，「我們中壢人一定要用罷免票，幫賽德克巴萊討回公道」、「淑慧議員好美喔」、「原住民公主，水喔」、「中壢加油」。

原住民文化的美 之前曾造訪南投縣仁愛鄉的清流部落（日據時代稱為川中島）。 這裡所居住的居民，大部分為當年霧社事件的後裔；部落裡還有許多歷史性的記念建築。 來到這個純樸的部落之中，可以去找尋賽德克巴萊的蹤跡喔。 2021年1月16日， 中壢的好朋友們，投完「罷王票」，不如到好山好水的南投清流部落走走。 ＃認識真正的賽德克巴萊。 ＃吃不含萊克多巴胺的台灣豬 由游淑慧 台北市議員發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)