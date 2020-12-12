2020年10月5日，中國海南三亞市一名身陷傳銷失蹤20年的男子吳位坤出現在海南三亞救助站，是一名女子將其帶至救助站之後便匆匆離開。三亞市救助站通過吳位坤身上的一張20多年前的老身份證，輾轉聯繫他的老家，貴州黔東南天柱縣高釀鎮地壩村。身份證上顯示，吳位坤是貴州民族學院（現貴州民族大學）1995級學生。

然而此時的吳位坤已是肝癌晚期，身體日漸虛弱的他，在電話裡向村支書楊成鋒表達了想回家的願望，但始終未能如願。1個多月後，吳位坤抱憾離世，他失蹤這20年的生活軌跡也因此成謎。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，吳位坤是村子裡走出的第一個大學生，作為90年代的天之驕子，他曾經也有過令人驕傲的時刻。在侄子吳宇（化名）眼裡，叔叔吳位坤太過耀眼，「他身上總是很乾淨，一看就是文化人」。

吳位坤現身三亞救助站。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）

吳位坤本該有著光明的前途，然而他的人生卻因陷入傳銷而被徹底改寫。地壩村的老村支書龍先井介紹，大學畢業時，吳位坤因為找工作，被他的一個女同學帶入了傳銷組織。後來女同學跳出了傳銷，「那個女同學把他帶進去後，自己就出來了，還結婚生子，而吳位坤卻沒能出來。」

吳位坤的家人及多位村民透露，1998年至1999年間，在廣東身陷傳銷的吳位坤以開廠子賺錢等理由，向家裡及村裡的人騙錢。二哥吳伯仲（化名）稱，吳位坤向家裡騙了1、2萬塊錢。後來吳位坤又去了三亞，還要求家裡把老黃牛賣了寄錢給他，家裡沒答應，從那時起吳位坤便失聯了。

臨終前的那段日子，吳位坤多次向村支書楊成鋒表達想回家，想見家人的願望。然而吳位坤到死也沒能見上家人一面，村支書楊成鋒介紹，接到救助站的電話後，他曾多次動員吳位坤的3個哥哥去將人接回。二哥曾試著去接人，卻在貴陽丟失身份證不能訂機票，而被迫折返。

吳家人始終不明白，吳位坤為何20年來不給家裡寫一封信、打一通電話？吳宇在電話裡哭著問叔叔，但吳位坤只是用虛弱的聲音反復說著「我對不住你們」。在失聯的20年裡，吳位坤的父母相繼離世，家人曾懷疑吳位坤可能已不在人世。吳位坤的哥哥表示，父母去世後，他們便將父母的房子賣了，因吳位坤失蹤多年，所以家裡沒有給他分到田地。

侄子吳宇表示，吳位坤失蹤後，家人也嘗試去尋找，通過一些媒體發佈尋人資訊，但都沒有消息。吳宇回憶，每當家人聚在一起吃飯時，總會不約而同提起叔叔，想著可以通過什麼方式找到他。吳宇表示，再次聯繫上叔叔時，家人也曾商量過如何安頓叔叔，只是還沒等到商討出方案，叔叔就去世了。

吳宇曾在電話裡詢問叔叔這些年的行蹤，但卻未獲得答案。楊成鋒在與其微信影片聊天中，得知了一些消息碎片，「他這輩子沒有結婚，以前有個女朋友，生了個女兒，在2歲時夭折，女朋友也跑了」。

吳宇懷疑叔叔一直在傳銷組織裡面，他看到網上尋人資訊裡的圖片，叔叔很滄桑，身上髒兮兮，腿也腫了，「我覺得他應該一直在傳銷裡面，不然為何不回家？」而楊成鋒表示，吳位坤曾告訴他，自己後來跳出了傳銷，一直在流浪。

跳出傳銷組織後，為何不回家？楊成鋒稱，吳位坤曾告訴他，因為自己沒有錢，也沒有臉見家人。至於具體是何時跳出傳銷組織、為何選擇流浪，至今無人知曉。

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(中時新聞網)