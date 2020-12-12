藍營地方縣市首長要求進口豬肉要清楚標示萊劑，行政院長蘇貞昌表示，這樣反而會被別的國家貿易報復。前台南縣長蘇煥智表示，萊豬標示未談判就投降，不是談判專家應有的態度。

蘇煥智今天在臉書貼文表示，拖延了100多天，蘇院長終於明確表態「堅定不標萊豬，因為怕被貿易報復」。但自8月28日總統蔡英文宣布開放萊豬以來，一再強調落實標示，給人民選擇權；而對照如今的態度及說法，充分說明對於「此一高度爭議性政策」，政府似乎沒有準備妥當，而且沒有誠意，只是想要「蒙混過關」的態度；而且「標示萊豬會被別的國家貿易報復」，連「美國」都不敢講，誰會相信呢？

蘇煥智認為，堅持不標示萊豬，對美國非萊豬業者其實也並不公平。蘇院長這一次拿外國會貿易報復當擋箭牌，恐怕已經很難取信大家。而且這也跟總統之前所說「開放萊豬」跟美台自由貿易談判無關，也沒有換取什麼對價關係，可以說前後自相矛盾。何況「萊豬標示」問題，沒有談判就自己投降，這不是一個所謂「經貿談判專家」應有的態度。

有網友認為，「一說人民可以選擇是否吃萊豬，但沒有明確標示，人民如何選擇。再則，投入大筆預算讓豬農升級方便出口，讓好的豬肉出口，再進口有毒的豬肉，這是什麼邏輯！」

(中時新聞網)