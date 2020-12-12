美媒《紐約時報》、《CNBC》報導，美最高法院11日駁回德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），向喬治亞州等由民主黨總統當選人拜登勝出的4個搖擺州提告，代表川普企圖推翻大選結果舉動再次挫敗。但總體經濟學者吳嘉隆卻指出，川普其實還有2招可以翻盤。

綜合美媒報導，美國最高法院大法官聲明指出，依據《美國憲法》，德州缺乏立場對喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州提告，「關於其他州進行自身選舉時，德州並未享有在司法認知上的利益，其他懸而未決的動議也沒有實際意義」。

美國最高法院的裁決，7:2拒絕了德州所提的訴訟，吳嘉隆12日在臉書表示，這絕對是美國歷史上的重大事件，但吳嘉隆認為，川普其實還有2招大招可以翻盤，因川普陣營在德州所提的「選舉程序違憲」，與先前主打的「選舉舞弊」是兩條不同的戰線。

他舉例，「當年美前總統林肯，連最高法院的首席大法官都下令逮捕，許多報社也被關閉，取消人身保護令，其他被逮捕的人就更多了，最後還下令開戰。川普會像當年的林肯那樣，毫不客氣出狠招？林肯這麼狠，後來被認為是美國歷史上最偉大的總統之一。

第二招，是拜登及其子杭特（Hunter Biden）的貪腐弊案，美國參議院在9月下旬時就已著手調查，他稱，若罪證確定，拜登將可能失去選舉總統的身分，而被取消資格。

美國最高法院的裁決，7:2，拒絕了德州所提的訴訟，絕對是美國歷史上的重大事件，我們先靜觀其變。 最詭異的一點是，川普所提名的所謂保守派大法官，這一次三個人全部站在反對的一方。如果他們全部站在支持德州的一方，那就會變成5:4，德州勝訴。 ... 由吳嘉隆發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)