謝佳見至台北小巨蛋朝聖經典踢踏舞劇《火焰之舞》。（寬宏藝術提供）

羅宏正與風田朝聖經典踢踏舞劇《火焰之舞》。（寬宏藝術提供）

楊小黎朝聖經典踢踏舞劇《火焰之舞》。（寬宏藝術提供）

經典踢踏舞劇《火焰之舞》5度來台演出，首場在台中圓滿落幕，12日移師台北小巨蛋，百位舞者展現精湛舞技，人氣延燒演藝圈，吸引彭佳慧、游鴻明、郭彥均、屈中恆、謝佳見、風田、羅宏正、劉宇珊、張若凡、楊小黎等超過30位藝人到場朝聖。

彭佳慧趁周末假期，帶著3個小孩來欣賞表演，更自曝10幾年前其實曾學過一點踢踏舞蹈，直呼難度高，因為踢踏舞肢體上需要非常協調，拍子也要非常準確。而《火焰之舞》舞群龐大，想必默契培養一定需要花上非常多的時間，舞台上能夠整齊劃一、沒有任何失誤實在非常偉大。

被問到是否有機會在自己演唱會上小露身手，她則大嘆：「我肢體不協調，太難了！」她透露新專輯已經錄好，預計在明年過完農曆年發行，近期則會先發一首在疫情期間創作的單曲，當作給歌迷的禮物。

資深音樂人游鴻明分享，從小就喜歡看愛爾蘭踢踏舞的相關影片，甚至曾經計劃出國專程觀賞，很高興這次舞團能來台，讓他有機會親臨現場，內心非常感激。屈中恆則說，本來就有關注表演，之前因為工作檔期錯過，這次如願跟上心裡激動，在場邊就能感受到踢踏舞帶來的震撼。

同樣是男子團體出身的羅宏正與風田也前來觀賞，宏正表示能夠親眼觀看麥可佛萊利經典踢踏舞劇，覺得很難得，「聽說隔離期間，團員們還每天透過視訊線上的方式排練培養默契，真令人佩服」。風田則充滿感激的說，很開心這個無法出國的時候，還可以看國外的這麼大型的秀，「除了期待可以看到壯觀的踢踏舞劇，也希望透過經典的踢踏舞演出中，學習到表演相關的東西」。

不少歌手、舞者都抱持著學新的心態前來觀賞，歌手張若凡坦言，以前學表演時，就經常討論《火焰之舞》，因為自己也很喜歡跳舞，但還沒嘗試的就是踢踏舞，所以這次除了很興奮能看見國際表演以外，還想抱著學習的心態來看表演。

《火焰之舞》將在今明2天將在台北小巨蛋帶來4場演出，即便第5度登台，人氣仍然高攀不減，這回更首次前進彰化與花蓮，完成踏響全台的任務，讓更多台灣民眾即便不能出國，也能夠欣賞國際級的演出。目前各場次都還有少許票券，購票請洽寬宏售票。

(中時 )