女星斯亞（陳斯亞）以前是節目《我愛黑澀會》的美眉之一，當時叫做「糖果」，以性感舞蹈聞名，每次登台表演都得到正面評價；在節目收官後，斯亞開始變成通告咖，上遍各大談話性綜藝節目，近日她罕見在IG自曝過往回憶，想到曾因賣手機給粉絲遭公司高層當眾痛罵，嚇得她崩潰大哭，留下創傷。

斯亞說起整件事的來龍去脈，她剛入行年紀較輕，努力存錢買了一台很想要很喜歡的手機，但之後迫於經濟壓力，需要趕快賣出換錢，剛好有一名粉絲表示願意購買，解決她的問題；後來粉絲帶著手機到她們活動追星，卻被同事發現她把手機賣給粉絲，接著跑去向高層告狀。

近日她罕見在IG自曝過往回憶，想到曾因賣手機給粉絲遭公司高層當眾痛罵，嚇得她崩潰大哭，留下創傷。(圖/ 摘自斯亞IG)

豈料，在一次工作現場，高層當眾大罵她，「怎麽可以賣東西給粉絲？！這是什麼糟糕的行為」，她入行不久資歷淺，什麼都不敢說，也沒有人敢跳出來幫她說話，讓她只能把所有苦都往肚裡吞；斯亞表示回到家她就崩潰大哭，因為不懂自己錯在哪裡，「為什麼不可以？為什麼我要被罵？賣我自己的手機怎麽了嗎？到底做錯了什麼？」。

最後斯亞認為現在藝人二手拍賣那麽多，開玩笑說「所以都不行的意思」；她表示猛然想起這段可怕回憶，至今還是覺得非常不合理，不解自己小時候到底經歷了什麼。

(中時新聞網)