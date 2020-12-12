英國才女小枝女孩出面控訴遭受身心虐待。（美聯社）

因主演《變形金剛》系列走紅的34歲男星西亞李畢福（Shia LaBeouf），過去因脫序行為成麻煩人物，去年主演《我的寶貝男孩》、《花生醬獵鷹的願望》等片力拚轉型，不過台灣時間12日卻爆遭舊愛英國才女歌手「小枝女孩」（FKA Twigs）控訴，稱男方在交往期間對她持續身心虐待，還故意將性病傳染給她，要求西亞李畢福為此賠償。

西亞李畢福與小枝女孩在2018年開始交往，2019年分手，期間讓女方心力交瘁。訴狀中指出，有次2人開車在高速公路上行駛時，西亞不停怒罵，一度把安全帶解開，並要求女方表達愛意，否則就撞車同歸於盡。小枝女孩好不容易要求下車後，又是遭受一陣暴打怒吼，被以撞擊、勒頸的方式猛烈推回車內。誇張的是，他更在車內秀出暗藏的槍枝，稱自己曾因想了解殺人犯的思維，而殺過流浪狗。

此外，小枝女孩還稱半夜睡覺時會被強迫裸睡，西亞會把手槍放在床頭旁，嚇得她連廁所都不敢去，身心煎熬無比。在訴狀中，另一名曾與西亞交往過的造型師卡洛琳（Karolyn Pho）同時指控曾被西亞壓制在床上，並用頭撞擊到流血。小枝女孩坦言，起初想與西亞私下和解，但是男方一直不肯接受精神治療，怕未來還有其他女性受害，所以選擇公開事件，未來將把賠償金捐給家暴慈善機構。

對此西亞李畢福則發聲明表示：「我沒有資格去談論自己行為給人帶來何種感受，而我對自己酗酒習、暴力傾向都沒有藉口。我以前常常傷害最親近的人，為自己的過去感到羞愧，也為自己傷害的人感到抱歉。」不過他表示很多指控都不屬實，自己則正在接受酒精中毒和創傷後壓力症候群的治療。

(中時 )