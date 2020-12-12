聖誕舞台劇《回家－到底是誰的聲音？》如火如荼排練中，由「3EP美少女」婷婷及賀一航兒子曾治豪擔綱男女主角，劇中和實力派演技的溫翠蘋有精彩對手戲。日前3人接受專訪，曾治豪笑說，當初看到劇本時很興奮，因為國中時很喜歡3EP，最愛有「徐若瑄接班人」封號的婷婷，還把她的明星小卡收藏在錢包，和徐若瑄並列他的「皮夾女神」，隔了多年在舞台劇飾演一對情侶，他笑說「感謝主，讓女神變女友！」

婷婷暌違11年再度回歸幕前，這10年雖在餐飲業，一直有計畫回歸演藝圈，除了維持完美狀態，也不斷寫歌練舞。因為疫情關係，她工作的餐廳生意大受影響，即便她擁有8年資歷仍被迫資遣，當時她憂心收入斷炊時，正好接到舞台劇演出邀約，近期也到新的咖啡廳工作，學習煮咖啡、製作餐點等，技能再提升。離開演藝圈多年，她也擔心被觀眾遺忘，她引用聖經經文「在人不能，在神凡事都能。」加添自我信心，也期待明年有機會推出音樂作品。

溫翠蘋出道30年拍過無數電影、電視劇，也主持秀場、節目，就是沒有演過舞台劇。第一次演舞台劇不怕忘詞，倒是比較擔心哭戲，她笑說「跟曾治豪對戲，他臉太喜劇，會哭不出來」。過去她戲約不斷，也曾有舞台劇邀約，一直沒答應演出，這次決定獻處女秀，她開心說「這次不是接工作，完全是服事神，我甘心樂意奉獻」。舞台劇《回家－到底是誰的聲音？》20日於新店美河堂演出，索票請洽藝之星教會或專線02-2651-6317林小姐。

曾治豪在聖誕舞台劇《回家－到底是誰的聲音？》擔綱男主角。（盧禕祺攝）

婷婷暌違11年再度回歸幕前，在聖誕舞台劇《回家－到底是誰的聲音？》擔綱女主角。（盧禕祺攝）

溫翠蘋拍過多部戲劇作品，首度獻出舞台劇處女秀，參與聖誕舞台劇《回家－到底是誰的聲音？》演出。（盧禕祺攝）

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