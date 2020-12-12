許孟哲和趙孟姿年初飛到日本輕井澤拍攝雪地婚紗。（永恆婚顧提供）

許孟哲和趙孟姿又再和墾丁美人魚學校合作拍攝水中婚紗。（永恆婚顧提供）

許孟哲與趙孟姿去年底登記結婚，今（12日）帶著5個月大的女兒Doreen在內湖Buna Cafe補辦婚禮，也曝光了他們耗時一年拍攝的絕美婚紗照。

許孟哲甜曝他們就是因為都很喜歡戶外活動才認識的，都很愛潛水跟滑雪，所以就想加入這個元素，拍出屬於他們的婚紗照，年初還特別到日本輕井澤拍攝雪地婚紗，夏天生完後，秋天又再和墾丁美人魚學校合作拍攝水中婚紗，相當辛苦，許孟哲笑喊：「工作人員都笑說我們真的是用生命在拍婚紗的一對新人，冷到半條命都快沒了。」

而負責白紗和整體造型的C.H wedding老闆娘賈永婕也特別為他們飛去幫忙打理，看到趙孟姿在零下低溫只穿婚紗，二話不說直接脫外套給她穿，讓夫妻倆超感動，賈永婕今天出席婚禮時，也不忘大讚許孟哲的貼心，擔心老婆受寒，只要鏡頭一OK，就會立刻把保溫瓶跟暖暖包遞上去，閃瞎眾人。

趙孟姿在今天婚禮上，身穿由賈永婕量身設計訂做的CH Wedding經典魚尾白紗，手工縫製精細珍珠與水鑽交錯相織，再加上輕盈柔美的羽毛拖尾，完美呈現新娘的不凡氣質，而與準新郎許孟哲相互套上的PIAGET Possession鑽戒，象徵倆人的關係就如同possession的設計「一輩子緊緊相擁，但有擁有彼此自由轉動的空間」。

(中時 )