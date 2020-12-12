在金馬獎上榮獲最佳男主角、女配角及最佳原創電影音樂3項大獎的國片《親愛的房客》從10月上映至今，全台票房超過3600萬，這也是導演鄭有傑所有電影作品中票房最高的。鄭有傑執導第一部電影《一年之初》初試啼聲即拿下當年台北電影獎百萬首獎，但票房不如預期，接著第二部《陽陽》讓張榕容拿下亞太電影獎影后寶座，票房無起色。鄭有傑第三部《太陽的孩子》獲得台北電影獎觀眾票選獎，對他是一大鼓勵，但仍舊不到千萬票房。這次《親愛的房客》即將邁向4千萬成績，讓他多場映後幾度淚灑現場。

今（12日）在MUVIE CINEMAS TITAN SCREEN舉辦見面會，莫子儀、陳淑芳、姚淳耀、是元介、白潤音、王可元，以及導演鄭有傑合體現身答謝影迷。配樂法蘭也在映後與全場觀眾合唱電影主題曲〈在夢裏〉，輕柔的嗓音一出，讓全場觀眾馬上再陷入劇情裡，現場一片淚海。不只法蘭站在舞台上獻唱主題曲，身後的大銀幕則播放了莫子儀與姚淳耀在MV中的深情演出，這段是電影中未出現的畫面，不僅是首次、也是唯一一次可以在大銀幕觀賞，突如其來的彩蛋，讓觀眾超級驚訝。導演鄭有傑表示：「要聚集所有演員一同出席映後真的很不容易，但為了感謝影迷一直以來的支持，才安排了這場活動。」

莫子儀有感而發地說：「此時此刻能出席這個見面會，其實是因為有傑導演，以及與所有演員的相遇，也包括現場的觀眾們，我可以參與其中，真的是非常榮幸。《親愛的房客》從台北電影節上映後，一路到今天，很感謝觀眾的陪伴。我認為人生很漫長，每一刻的溫暖或是感動都是獨一無二的，或許這部電影在觀眾的人生當中是很短暫的一個點，但是我真的希望這一份短暫的愛、溫暖還有力量，能陪伴大家在未來的日子裡，擁有勇氣、不會覺得孤單，並且在大家的生命裡面，能留下一點溫暖的印記，那會是我此生到現在為止，最大的榮幸和驕傲。」

陳淑芳也不改一貫的逗趣風格：「我今天要講少一點，因為我講太多沒有用，你看子儀講這樣多好，我能說什麼呢？我只能說感謝各位，真的！《親愛的房客》幾場映後下來，真的覺得觀眾這麼的愛我們，讓我覺得很溫暖，我在這邊要感謝導演，給我一個這麼好的角色。我希望在導演的領導之下，我們明年再拍一部更好的電影。」該片全台熱映中。

(中時 )