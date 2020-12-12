美國2021財年《國防授權法案》（NDAA FY21）本周分別在國會參眾兩院獲得通過。法案在諸多方面涉及中國，新的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）尤其引人關注。美國之音12日引據分析人士說，新的威懾計劃為如何有效威懾中國、加強美國在亞洲的防禦姿態提供了重要一步。

美國國會參議院11日以84票贊成、13票反對的投票結果通過NDAA FY21。法案8日已在眾議院以壓倒性多數獲得通過。

這項年度《國防授權法》將在2021財年提供7405億美元的國防預算，內容涵蓋軍人薪資、裝備採購和外交事務等各個方面。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）10日在法案投票前說：「法案將讓我們的部隊做好威懾中國的準備，並在印太地區展現強有力的姿態。」

作為威懾中國的重要組成部分，NDAA FY21將啟動一項新的 「太平洋威懾倡議」，並在2021財年為這個項目撥款22億美元，以加強美國在印太地區的威懾和防禦姿態以及深化與盟友的合作。這項新計劃效仿2014年設立的、旨在協助北約盟友應對俄羅斯的「歐洲威懾倡議」。

參議院軍事委員會在法案摘要中說：「『太平洋威懾倡議』將向中國和任何潛在對手以及我們的盟友和夥伴發出強有力的訊號，那就是，美國深切致力於捍衛我們在那個地區的利益。」

美國企業研究所國防政策研究員扎克．庫珀（Zack Cooper）認為，這項威懾計劃可能是近年來有關亞洲的最重要的一項立法，表明美國戰略重心轉向的開始。

他對美國之音說：「20億美元不能完全轉移美國的重心，但這是開始。我們已經看到，參眾兩院在這個問題上具有兩黨基礎，他們切實希望將美國的重心更多轉向亞洲。我認為這是一個非常重要的長期訊號。」

NDAA FY21要求「太平洋威懾倡議」在印太地區，主要是國際日期變更線以西地區，優先開展以下活動：現代化和加強美國軍事力量存在；改善後勤和維護能力以及裝備、彈藥、燃料等物資的提前部署；開展聯合部隊演習、訓練、試驗和創新項目；改善基礎設施，以提升美軍的響應能力和彈性；建設盟友和夥伴的防禦安全能力與合作。

參議院軍事委員會主席、共和黨參議員英霍夫（Jim Inhofe）和資深成員、民主黨參議員李德（Jack Reed）今年早些時候曾撰文表示，「太平洋威懾倡議」的目的是只給北京留下一個結論：你們在軍事上不可能贏，所以根本試都不要去試。

他們表示，威懾計劃將把資源集中於關鍵的軍事能力缺口上，包括對陸基遠程打擊能力、戰區飛彈防禦、遠征機場和港口基礎設施以及燃料和彈藥儲備的投資，以此實現作戰平台的現代化，提升美國在印太地區對中國的威懾能力。

美國智庫蘭德公司國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）認為，「太平洋威懾倡議」的重要性在於該計劃標誌著美國在威懾中國的軍事部署和備戰方式上的轉變。

他透過電子郵件對美國之音說：「『太平洋威懾倡議』認識到，中國的軍事力量變得更加致命，而美國原有的基於生產作戰平台和武器，而不是任務推動的防務計劃，需要做出改變。新策略將以威懾中國的任務作為驅動力，進行新的軍事裝備採購和能力建設。這將使得美國以一個更加動態的方式，管理美國在亞洲的軍事存在，比如更加強調減少美國後勤的薄弱環節，確保美國基地選項的安全性，改善作戰觀念，讓美軍與盟友並肩作戰。」

NDAA FY21要求國防部長在明年2月告訴國會實現「太平洋威懾倡議」目標所需資源，並於此後每年提交年度報告。在法案隨附的報告中，議員們敦促五角大廈將「太平洋威懾倡議」列為優先事項，他們預計2022財年對該計劃的預算將會翻倍，達到55億美元。

何天睦說：「『太平洋威懾倡議』在重新定位軍事挑戰，如何更有效威懾中國和增強美國在亞洲姿態方面提供了重要一步，但這只是一步。當選總統拜登毫無疑問會提出他自己的威懾和對抗中國的框架，這個框架也許會和國會在國防授權法案中闡述的看法有所不同，雖然目前下定論還為時尚早。」

扎克．庫珀認為，拜登政府在制定國家安全和外交戰略上確有很大空間，但是他們會對新的威懾計劃表示歡迎。他說：「我認為拜登團隊執政以後，在中國議題上也會相對強硬，不過他們不會被國會的法案或川普政府的行動所束縛。但我確實認為，他們的很多觀點總體上來說與法案中的很多內容相當契合。」

除了「太平洋威懾倡議」，2NDAA FY21中涉及中國或與中國有關的條款近40項，涵蓋軍事、技術、學術、經貿等各個領域，反映中國所構成的全面挑戰。議員們說，這些條款旨在威懾中國的「惡意行為」，確保美國的戰略競爭優勢地位，保護美國免遭滲透。

例如，法案要求總統制定一項「全政府戰略」（whole-of-government strategy），向中國施以代價，以遏阻中國的工業間諜活動和大規模竊取個人信息的行為；要求國防部確立保護國防敏感智慧財產權、技術及其他信息的政策和程序，限制國防工業僱員和前僱員直接為中國企業工作；限制國防部向設有孔子學院的美國高校提供撥款；要求確定在美運營的中國軍工企業的清單；禁止向香港警方出口防務裝備；限制中國從世界銀行獲得援助；要求美國在國際金融機構的代表尋求中國借貸透明化；保護美國供應鏈，減少對中國製造的過度依賴。

NDAA FY21還要求美國國防部在海外永久性部署新武器裝備和部隊前，需考慮東道國使用華為和中興等「有風險」的5G或6G網路、服務和設備所含有的風險，以及為緩解這些風險需要採取的措施。法案還要求五角大廈在試圖將駐韓美軍人數減少至2萬8500人以下時，需提前90天知會國會。

NDAA FY21於11日在參議院獲得通過後，還需川普總統簽署才能正式生效。川普因為不滿法案中的一些條款而表示會否決該法案。由於國會兩院投贊成票的人數都超過2/3，即便川普否決，他們也可將其推翻。

(中時 )