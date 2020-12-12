華山基隆仁愛站16週年 守護老寶貝最用心！ （華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

華山基隆仁愛站16週年 守護老寶貝最用心！ （華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

華山基金會基隆仁愛天使站成立於民國93年，累積服務近250位孤老，為了感謝各界的支持，特於11日於仁愛區崇文里活動中心舉辦16週年感恩茶會，當天特別邀請基隆市街頭藝人演藝志工隊與誠仁里才藝班，熱歌勁舞炒熱現場氣氛，現場也有手作彩色黏土課程，讓老寶貝們發揮創意，製作熱氣球吊籃，長輩義工齊聚一堂歡慶仁愛站16週年生日快樂。

活動當天，於仁愛區崇文里活動中心，邀請謝奶奶等15位孤老一同參與，街頭藝人帶來美妙的組曲，誠仁里才藝班表演精彩排舞，義工也帶領著長輩運用彩色黏土，捏出幸福熱氣球吊籃，美觀更具實用性，老寶貝們動動手、動動腦，促進手眼協調的能力，歲末年終，感謝長年支持的企業團體、善士及義工，期盼各界一起加入「愛老人」的行列，共同守護孤單的背影。

華山指出，獨居在基隆仁愛區的80歲謝奶奶，未婚顯少與外人互動，生活偶感孤單，沒有安全感，華山自100年起展開服務，每月提供關懷訪視、物資協助及待用餐等，奶奶漸漸打開心扉，走出家門，參與華山的大小活動，透過參與活動與他人接觸，奶奶找到生命中的曙光，自此不在感到孤單。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，長期免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務，期盼建立社區互助自助模式，讓社區居民主動關心及協助社區長輩。

(中時 )