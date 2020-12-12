兌付過的三倍券背面銷售日期已蓋上「109.7.27」，以及兌領商家的負責人章、統一發票章，另代收行庫欄位也有新光銀行西屯銀行的收付章。（王文吉攝）

東勢地方社團也有網友被騙400元，發文提醒「趁我忙碌之餘沒注意，沒良心的惡人拿了2張兌換過的三倍券來消費。」警方不排除有其他商家受害。（摘自臉書）

台中石岡一家檳榔攤收到2張已兌付的三倍券，形同廢紙，警方以涉及詐欺罪嫌著手偵辦。（投訴民眾提供／王文吉台中傳真）

已兌付的三倍券背面已蓋上銷售日期，以及兌領商家的負責人章、統一發票章，另代收行庫欄位也有新光銀行西屯銀行的收付章。（投訴民眾提供／王文吉台中傳真）

銀行兌付過的振興三倍券還流通市面！台中石岡一家檳榔攤11日收到2名陌生男子持2張面額200元振興三倍券購買菸品，事後發現，背面已經蓋了商家店章及代收行庫收付章，痛斥「太無良，連小錢也要騙」、「已兌付的三倍券竟在外流通，質疑新光銀行西屯分行管控不實」。

投訴民眾提供的振興三倍券均有印紋與浮凸符碼，面額數字呈現金色與綠色變化，但背面的銷售日期已蓋上「109.7.27」，以及兌領商家的負責人章、統一發票章。另代收行庫欄也有新光銀行西屯銀行於109年7月28日蓋收付章。

在台中石岡梅子開檳榔攤的許太太說，2名年約2、30歲的陌生男子11日下午上門詢問能否使用振興三倍券，一口氣要購買10包香菸共1500元；自己從沒收過振興三倍券，起先婉拒，但對方一再強調「這等同現金為什麼不收？」後來勉為其難，收了2張面額200元振興三倍券，賣出3包菸品。

許太太事後發現2張面額200元的振興三倍券早已蓋了釣具店統一發票章及新光銀行西屯分行收付章，顯然已兌付現金，形同廢紙，痛斥「太無良，連小錢也要騙！」許太太回想，原來這振興三倍券背面有玄機，難怪對方刻意折起來。

許太太說，自己嫂嫂在同一條路的情人木橋附近開檳榔攤，11日下午也是2名年輕人拿了一疊振興三倍券要購物，嫂嫂覺得對方怪異，最後沒成交。無獨有偶，東勢地方社團也有網友發文提醒「趁我忙碌之餘沒注意，沒良心的惡人拿了2張兌換過的三倍券來消費，各位請小心。」

記者致電新光銀行西屯分行，因假日無人接聽，無法取得回應。台中市主任消保官康馨壬表示，振興三倍券只能兌付1次，已兌付的紙本券最終應回到發行行庫，不應在外流通，若用來消費購物涉及詐欺。警方不排除有其他商家受害，已調閱監視器追查涉及詐欺的2名男子。

(中時 )