綜藝大哥徐乃麟的二女兒徐廷瑀12日在臺北文華東方酒店幸福出嫁，徐乃麟人逢喜事爽，在下午婚禮彩排時，就以當年唱紅〈紅鞋女孩〉的好嗓音獻唱英文老歌，歌聲充滿對愛女的祝福，過程中，不時聽到他用麥克風以愉悅語氣與工作人員確認細節，慈父之情溢於言表。其中最感人的一幕，徐乃麟本來以為自己把女兒的手交給女婿不會掉淚，但依舊忍不住哽咽，父女倆的深深一擁抱也讓現場賓客感動紅眼眶。

徐乃麟在婚宴表示：「三十幾年前我們當新郎新娘，沒想到一晃，我們就成為主婚人，人生真的很奧妙，今天牽著我最疼愛的女兒，把她的手交給我才認識５年多男人的手上，心中的不捨還有很多的感動，感謝今天來到現場的每位貴賓，今天出席的都是我最珍貴跟最愛的朋友，大家能夠來參與，我真的打從心裡感動跟開心。」據悉，徐乃麟顧慮徐廷瑀夫家不是公眾人物，對於嫁女兒相當低調，因此席開30桌，並特別請飯店人員過濾賓客，以防媒體打擾，他現場也秉持爽朗個性笑說：「有我在就會準時７點開場，保證10點以前結束。」

徐廷瑀（左）與吳柏嘉這對新人在婚禮笑得一臉幸福。（讀者提供）

徐乃麟在圈內擁有好人緣，但因尊重愛女徐廷瑀的夫家，所以連演藝圈好友也只邀了幾位到場，據了解，檢場、曲艾玲等同經紀公司的明星好友都是座上賓。婚宴現場他的大兒子徐新洋與俄羅斯女友Soa宋蕊安也現身招待賓客，Soa一襲寶藍色平口禮服相當凸顯身材，大方自若幫忙招待賓客的她頗有「準媳婦」架勢。

徐乃麟（左起）、汪家璉夫妻開心嫁女。（讀者提供）

徐廷瑀在國外主修藝術，婚紗照看得出遺傳美女媽媽汪家璉的驚人美貌，不只眼睛水汪汪，還有高挺鼻樑與秀氣紅唇，相當漂亮。而老公吳柏嘉大新娘10歲，戴著粗框眼鏡，看起來相當俊秀，與新娘成天造地設的一對。據知情人士透露，小倆口目前正一起經營藝術事業。

徐乃麟流淚的嫁女心情，讓現場來賓相當感動。（讀者提供）

值得一提的是，當天徐乃麟愛妻汪家璉身穿極有設計感的白、綠禮服，上半身是露肩白色設計，下半身則是綠色垂地的長裙，也成婚宴亮點之一。而徐乃麟先前曾透露，在美國念博士的小兒子徐廷墉近日回台，估計應該也是為了參與姊姊的婚禮才請假回台。

徐廷瑀（右）與吳柏嘉婚紗照相當唯美。（粘耿豪攝）

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