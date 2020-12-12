網紅Yumi.k擁有傲人上圍，幾年前被朋友肘擊胸部的影片在網路上遭到瘋傳，還有巨乳女神之稱，時常因為火辣身材掀起討論，10日晚間全台大地震，當時正在按摩的她不顧身上一絲不掛，嚇到立刻跳起身，她發文向網友們討拍，並附上誠意滿滿的照片，讓網友全一飽眼福。

Yumi.k地震當天在臉書發文，她當時正在按摩放鬆，沒想到師傅推身體時，突然一陣天搖地動，讓她緊張地尖叫「地震嗎？」然而師傅卻回應「沒有」，她也就半信半疑地心想「我心想師傅是有推多大力，我人被晃呀晃」，結果10秒後警報響起，隔壁的人也開始喊地震，她才發現大事不妙。

Yumi.k坦言：「我馬上光著身體跳起來，在想要把衣服穿上嗎？」深怕自己得裸體逃難，然而她的附圖卻是幾乎全裸坐在按摩床上，只有一條毛巾遮住重點部位，渾圓的雙峰感覺呼之欲出，大尺度辣照讓粉絲們再度暴動，「那師傅好有眼福喔」、「想不到什麼槽點，因為還真的能看」、「逃跑優先，衣服什麼的安全後在穿」、「可能路人會嚇到，但我很喜歡」。

(中時新聞網)