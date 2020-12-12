改編自電玩影集《返校》由新生代演員韓寧、李玲葦擔綱雙女主角，延續電影版劇情，影集延伸30年後發展，兩人搭檔「人鬼閨蜜」互動令粉絲相當期待。去年剛從陽明牙醫系畢業的韓寧，從學生時代就街拍廣告、專攻舞蹈及演出實驗性劇場，對舞台表演不陌生，但果斷放棄牙醫高薪投入演藝圈，她坦言一開始不知道要拍戲，原本只打算gap year（空檔年），沒想到畢業後考取牙醫執照，就接演《返校》影集，坦言「很超出爸爸的預期」。

從高中就醉心舞蹈，讀完六年牙醫系、完成醫院實習的韓寧，畢業後確立朝演藝事業邁進，雖家人給予支持，但爸爸仍然期待她能重披白袍，「大人多多少少會這樣想，差不多的時候可以回去工作，我也可以理解」，不過話雖如此，過去沒有學長姐暫離醫界又回歸，「過很久會忘記，人脈也是，不太確定能不能回去」。

韓寧劇中飾演「學姊」方芮欣在六零年代墜樓身亡，三十年過去鬼魂仍在翠華中學。為了詮釋情緒轉折很大的「鬼」，韓寧除了在家練習哭戲，也要揣摩復仇心境，要帶出很濃烈情緒，有時因為拍攝時間關係，連續拍多場情緒高漲戲，求好心切的她，有次全部人等她最後一場哭戲，「那時有點往死裡鑽，自己壓力大哭不出來，反倒喊卡後我就爆哭」，但感謝劇組給很多空間，導演莊翔安也與她分享經歷，讓她放鬆壓力。

首度獻戲劇處女秀的韓寧，分享掌握情緒開關「有時很疲乏，我會做伏地挺身、開合跳，讓身體熱起來，嘗試不同方式讓身體開機」。至於如何揣摩當鬼？她表示「方芮欣是直挺挺的鬼，不是飄著，我就想像肩膀往後，脊椎紮在地上，把自己當一跟神木」。

過去演出不少舞台劇的李玲葦，在劇中飾演九零年代的「學妹」劉芸香，誤闖校園禁地和「學姊」鬼魂相遇，和飾演老師的姚淳耀大談師生戀。兩人劇中有「衣服穿好的激情戲」，她更首度獻出螢幕初吻，李玲葦坦言很緊張，事前和姚淳耀一起做表演訓練緩和不少。不少人認為姚淳耀神似孫協志，她笑說「他戲裡完全不像，給人氣息也不一樣」。本身個性活潑的李玲葦，詮釋個性低沉的「劉芸香」，刻意隱藏亢奮、控制情緒，在片場也不太理同劇的黃冠智，讓他深感被冷落，殺青後她才恢復真實個性。

近期除了忙《返校》影集宣傳，李玲葦12月初也忙音樂劇，近期幾乎事關緊閉排練，單身的她工作滿檔沒心思談戀愛，演完音樂劇之後「看緣分不強求」，說起自己有兩個哥哥，一個大五歲、一個大七歲，身為家中妹妹的她偶會「小女生」，更爆料大五歲的哥哥單身，理想型是曾愷玹，搞笑要幫哥哥徵友。

《返校》影集氣氛詭譎，兩人回想拍戲時在新竹住某飯店發生靈異狀況。由於每個人各自一間房，李玲葦的房間從門關不好、後來廁所燈也頻閃爍，她發寒心想「還沒開拍就在演《返校》嗎？」。韓寧則笑說，自己房間的床頭燈閃了整個晚上，她同時放快節奏音樂，自得其樂「房間好像開夜店」。充滿少女心的李玲葦，拍戲還帶狗娃娃陪睡，打掃阿姨也參與其中「每次回房間娃娃擺位都不一樣，有時坐在床上，有時會蓋棉被，讓我下戲都很期待」。《返校》影集12月5日起每週六晚上九點在公視主頻與Netflix同步首播，公視+週日上線。

李玲葦（右）、韓寧為戲劇新面孔，在《返校》影集中挑大樑擔綱雙女主角。（石智中攝）

李玲葦在舞台劇有豐富演出經驗。（石智中攝）

韓寧散發清新氣息，自學生時代就是廣告寵兒。（石智中攝）

韓寧是陽明牙醫系畢業的高材生。（石智中攝）

(中時 )