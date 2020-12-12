基隆依山傍海，擁有豐富的漁獲資源與高經濟價值的農產作物，基隆市政府產業發展處爲延續本年度山海食材的推廣政策，於12日在基隆市委託行商圈舉辦「基隆山海餐桌-山海Jazz Night＠委託行」，活動結合在地餐飲業者帶來的美食佳餚，

另有詮釋委託行商圈文化的展演活動，及導入基隆伴手禮與瑪陵農特產的在地市集，絕對是場開啟民眾各項感官，彷彿置身於輝煌年代的復古饗宴。

本活動為推廣在地山海食材，邀請108年漁夫鍋得獎冠軍—苗圃義大利餐廳，及在地餐飲業者—擇食居酒屋、初沐咖啡，運用基隆在地的山海食材製作出美味佳餚，以漁產為主的主菜—漁伙海鮮雜燴，運用了白腹鯖魚、黃金蟹、花枝、小卷、明蝦、手作墨魚丸及貝類等在地海產。

前菜—飛魚卵山藥細麵、基隆山海沙拉、飲品的莓好時光，則以基隆山藥和樹梅為主要食材料理而成，讓民眾品嚐到屬於基隆山海特色的美妙滋味。

有著深厚歷史底蘊的基隆委託行商圈，在基隆多元的美食及海港文化加持下，呈現了「委託行」獨具一格的歷史風韻。

為了讓餐食饗宴參與民眾感受委託行商圈在地風情，本活動同時結合委託行1960至1980的風華絕代概念，並搭配在地駐唱歌手—瓦克阿中、洪凱迪的民謠吉他展演，同時與慾望劇團合作，以行動劇方式展演委託行的輝煌風光、生活民情，也邀請參與民眾翻衣櫃一同Dress Code穿出各時代的潮流，讓每位參與者都有如身歷其境於委託行的時光隧道中，來場僅有基隆委託行才感受的到的文化美食之旅。

現場並設置了超閃亮的10米聖誔樹，在懷舊的氛圍裏加入節慶的熱鬧氣氛，委託行聖誕樹會展示到明年1月30日，錯過這場美食饗宴的民眾也可以把握時間來委託行街區拍美照吃美食，而且明年起的每周六會有固定的市集活動，有空到基隆來的民眾絶對不要錯過挖寶的機會。

市府產業發展處為協助基隆農特產品行銷及工藝業者推廣在地文化，本次活動特別邀請海順極鮮海產、口福食品、阿里棒棒、基隆瑪陵農特專區、心干寶貝、舫舫工作室、初沐咖啡共計七間基隆在地業者，在本次活動聯合舉辦的在地市集擺攤，希望透過市集直接與消費者進行推廣與介紹，讓更多民眾注意到基隆在地優質產品及品牌故事。

委託行街區在這次活動結束後，將接續於109年12月19日至12月20日，以及12月26日至12月27日舉辦「阿玲姐的老物指南」，歡迎對於古著舊物有興趣的朋友參與。

另為推廣在地山海食材串聯餐飲的活動，市政府產業發展處邀集12家在地餐廳發表「尬意基隆同享劵」，即日起至110年2月28日止，在基隆市參與12家的餐廳，出示手機內的票劵圖片即可享有不同店家的優惠，欲參與本次盛會的夥伴，可從早安基隆官網下載票劵，敬請各位民眾掌握難得機會來體驗本次的山海食材漫遊，體會本市風景與山海食材，踴躍參與。

(中時 )