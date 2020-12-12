高雄市環保局空氣品質預報，高市明天空氣品質為「橘色提醒」至「紅色警示」，建議避免戶外劇烈運動。高市教育局今晚指出，明日各校戶外運動賽事暫停，或視情況調整辦理形式。

考量高雄市秋冬空氣品質狀態，高雄市議會在民國106年決議，高雄市各校不得於秋冬季空污嚴重時辦理運動會；後經市議會108年決議，考量各校運動會歷史傳承意義及高雄幅員廣大，各區空氣品質不一等情形，調整為學校因地制宜辦理。

高雄市教育局晚間表示，依據環保局空氣品質預報顯示，高雄市明天「空氣品質指標」（AQI）為「橘色提醒」至「紅色警示」，建議避免戶外劇烈運動，外出務必配戴口罩，因此，明天高市各級學校戶外運動賽事暫停辦理或視情況調整辦理形式，如有戶外活動應佩戴口罩。

教育局指出，全時配合環保局進行空氣品質緊急惡化應變機制，每天接獲環保局發布空品警示通報時，即時因應空污緊急應變通傳作為，在空污防制聯盟學校Line群組、教育局局網公告，各校收悉後即應變更換空品旗。

為維護師生健康，教育局透過公文及會議宣導，請各級學校因地制宜規劃運動會期程，避免於空氣品質不良時辦理運動會，如在秋冬季節辦理運動會，應隨時掌握空氣品質資訊，並妥善研擬應變措施，適時調整運動會辦理方式及活動場域，以落實防護措施。

(中央社)