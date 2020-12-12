SJ在TMA的表演舞台。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

南韓每到年底會有許多頒獎典禮，而音樂盛典「The Fact Music Awards」（TMA）今（12）日晚間在首爾舉行，因應疫情採取事先錄製後播出方式，有不少人氣偶像都有參加；天團Super Junior（SJ）是入圍者也是表演嘉賓，特地在典禮搶先曝光1月要推出的新歌，驚喜的是從2017年因舊傷停止舞台活動的成員希澈，和其他8人一起站上舞台表演，粉絲等了3年看到這幕超感動。

SJ在TMA頒獎典禮前，成員希澈就預告會站上舞台一起表演，令粉絲相當期待，今晚他們準備了特別舞台，要提前曝光明年1月發行的專輯《The Renaissance》中的新歌〈Burn the floor〉；一開始8人手持小燈在昏暗的舞台唱歌跳舞，營造神秘的氣氛，在歌曲中後段，希澈突然出現在舞台中間，帥氣地唱歌跳舞，成為他們睽違3年首次的9人合體舞台。

希澈因舊傷，從2017年停止舞台表演。(圖/ 摘自影片)

SJ睽違3年首次9人合體舞台，讓粉絲看到都哭了。(圖/ 摘自影片)

許多粉絲看完舞台也紛紛激動表示，「超級少年」、「後面螢幕也太感人」、「新歌好好聽」、「希澈一小段也感受到心意了」、「我居然看到熱淚盈眶」、「他們一直嘗試不同的東西！超級感人的！久違的希澈舞台TT真的感受到他對粉絲的心意」。

除了9人合體舞台表演創造高討論度，SJ也獲得多項大獎肯定，包括「THE FACT MUSIC人氣賞」、「FANN STAR最大得票數歌手賞」、「FANN STAR Choice歌手賞」和「2020年度藝人」等；他們證明出道15年，在有偶像工廠的南韓，依舊魅力不減，還是粉絲們最崇拜的「韓流帝王」。

(中時新聞網)