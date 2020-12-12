立功公園（戴上容攝）

新北農業局景觀處透過計畫，讓新北各處公園都有特色，近日新開張的林口區立言公園，以星際宇宙探險為主題，讓孩子在公園學腳踏車或溜滑板車如同在星際遨遊，另一間立功公園則以海洋主題為發想，大小朋友們都直呼，「新北市的公園越來越好玩了！」。

農業局景觀處表示，林口區為台地地形，為避免強降雨造成下游淹水、土石流等災情，區內有28處滯洪池，市府推動林口區滯洪池改建計畫，利用滯洪池特有地形打造特殊造型的環形自行車道、溜滑梯等，營造大小朋友最快樂的歡樂場所。

林口區公所表示，立功公園以海洋為發想，設置海盜船攀爬甲板、海浪磨石子溜滑梯、彩虹浪板跳樁和海風盪鞦韆等主題設施；立言公園則是與最夯「滑車」運動結合星際系，讓孩子在銀河冒險自行車道、星際探險區和隕石歷險車道各關卡探索，盡情放電。

景觀處表示，新北市持續改善公園及兒童遊戲場，盤點各區需求納入公民參與，結合區域特色，展現多元文化。今年底將達到50處共融特色遊戲場及全齡化公園，未來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數從原本1.31座提升至2.56座，服務密度將為全國最高。

(中時 )