對於外界質疑政府標案評委未利益迴避，行政院公共工程委員會進一步檢視既有法規後，近日預告修正採購評委審議規則，明定三年內未曾參與政府採購案投標者才能擔任評委，評委與廠商若有碩博士學位指導老師及學生關係，也應迴避。

行政院公共工程委員會9月已發函給採購單位，重申並提醒機關要落實既有的評選作業及遴選評委相關規範。並進一步檢討既有法規沒有規範到的面向，在近日預告「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」修正草案，希望更精進採購評選制度。

在採購評選委員會組織準則方面，工程會強調，機關應就評選的成敗負全責，且機關最了解採購的需求，因此刪除評選委員會正副召集人由委員互選產生的機制，修正為要求召集人及副召集人都應由機關高階人員擔任。

工程會表示，為使權責相符，召集人應由機關首長或一級主管以上人員擔任；召集人及副召集人都不能出席時，應改期開會。

另外，組織準則也明定，經主管機關列入不得遴選為採購評選委員名單，機關不得遴選擔任採購評委。

至於過去有人擔任廠商與同業競標，之後又擔任評委評選其他同業，令外界質疑有角色衝突的疑慮，工程會這次也作出修正。

工程會說，審議規則新增須三年內未曾參與政府採購案投標者，才能擔任評選委員。另外，由於碩博士學位指導老師與學生，一般被認為彼此有著深厚情誼，為了維持評選公正性，審議規則也明定，評委與廠商若有指導老師及學生關係，也應迴避。

(工商 )