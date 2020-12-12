國道5號不論平日或假日塞車已成為常態，行政院工程會主委吳澤成今（12）日表示，為紓解雪隧車流，應綜合考量軌道運輸、高速公路、快速道路與地方聯絡道路轉移替代效益，思考另尋一條快速路廊的可行性。

工程會表示，宜蘭縣政府多次透過中央地方建設協調會報提出興建新快速道路的規畫需求，以改善國道5號塞車問題。

吳澤成指出，目前規畫中的高鐵延伸或北宜直鐵等軌道運輸，完成後僅能轉移或紓緩部分旅運量，政府應正視目前公路運輸容量不足的問題，尋找另一路廊有其必要性與急迫性，並配合整體性路網規畫，才能徹底解決台北往返宜花東旅運問題。

吳澤成說，經協調已請交通部以一日生活圈為考量，針對台北至宜蘭及花東地區的公路系統，著手評估新路廊方案，在減少環境衝擊的前提下，擇適當路廊興建快速道路，分攤國道5號的車流。

工程會認為，台北往返宜花東地區的交通改善，規畫構想除提升東部運輸能量及解決交通瓶頸外，軌道及公路路網應整體評估規畫。以行政院今（109）年10月核定的宜蘭、羅東鐵路立體化建設可行性研究計畫為例，鐵路高架計畫路段與未來如採高鐵延伸宜蘭之路線共構的形式與範圍、周邊土地開發及建設經費等，均有重大關聯，所以鐵路高架計畫也要併同北宜直鐵或高鐵延伸宜蘭及東部快鐵進行整體規畫。

(工商 )