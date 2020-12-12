矽谷元老企業甲骨文（Oracle）宣布將總部由矽谷遷至德州奧斯汀，成為最新一家出走加州的科技大廠。矽谷生活成本直線躥升，且新冠肺炎帶動遠距工作模式，皆助長科技業者出走潮。

甲骨文發言人11日證實，「公司採行更具彈性的員工工作地點政策，並將總部由加州紅木城（Redwood City）遷至德州奧斯汀。公司相信此舉更有利甲骨文成長，並讓員工有更多彈性，選擇工作地點和方式。」不過甲骨文並未透露確切的搬遷時程。

甲骨文表示，大部分的員工可選擇辦公地點，或是遠端工作。根據甲骨文的網站顯示，該公司擁有13.5萬名員工。該公司指出，透過更現代化的工作方式，將能提升員工的工活和產出品質。

甲骨文亦在聲明稿中表示，公司將繼續支援位在全球各地的據點，包括美國的紅木城、奧斯汀、聖塔莫尼卡（Santa Monica）、西雅圖、丹佛、奧蘭多和伯靈頓等。甲骨文亦表示，未來將增添更多據點。

甲骨文是矽谷早期成功案例之一，該公司1977年成立於聖塔克拉拉（Santa Clara），1989年搬至目前的總部，甲骨文的總部大樓是矽谷地標之一。

新冠肺炎疫情給予不少科技業者出走加州的理由。由惠普（HP）分拆的慧與科技（HPE）12月稍早宣布將總部由加州聖荷西遷到德州休斯頓。數據分析軟體公司Palantir在2020年稍早將總部由加州帕羅奧圖（Paul Alto），遷至科羅拉多州的丹佛。

此外，對加州政府不滿的SpaceX與特斯拉創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）日前亦證實，他已經搬離加州，到德州居住。特斯拉正在奧斯汀建立新廠房。

德州房地產價格較低，對企業友善的政策，成為加州民眾出走的熱門選項。

(工商 )