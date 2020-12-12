美國紓困案談判再次陷入僵局，國會在年底前推出新一輪刺激方案的機率日益渺茫，市場將希望轉向將在下周召開例會的聯準會（Fed），密切關注央行是否會調整購債計畫。此外，特斯拉將在21日納入標普500指數，追蹤標指的基金進場後將為市場增添波動。

聯準會將在15和16日召開2020年最後一場例會，部分專家認為央行可能會調整債券購買計畫，協助支撐受新冠肺炎疫情重創的經濟。

聯準會目前每月至少購買800億美元美國公債，以及400億美元房貸抵押證券。市場猜測聯準會可能維持800億美元購債規模不變，但改變購買的證券類型，將重心放在長天期債券，目的是壓低利率更長一段時間。

此外，特斯拉將在21日正式進入標指，取代公寓投資管理公司（Apartment Investment ＆ Management），成為標普第七大成分股。

特斯拉納入標指後，指數基金經理人必須買進估計700億美元的特斯拉股票，代表操盤手得出售其他成分股持股，以容納特斯拉。

道富環球投資管理SPDR美洲研究部門主管巴托里尼（Matthew Bartolini）指出，買盤湧進將推升特斯拉股價，並為其他成分股帶來下壓。

另一方面，美國總統川普在11日午夜截止期限前簽署臨時預算案，將維持政府營運的聯邦資金延後一周至12月18日，避免聯邦政府關門。

至於美股部分，三大指數11日收盤漲跌互見，道瓊工業指數終場上升0.2％，以30,046.37作收，主要由迪士尼領漲；標普500指數下跌0.1％，收在3,683.46點，那斯達克指數下滑0.2％，報12,377.87點。

道指與標指周線分別下挫0.6％與1％，此為三周以來首次周線收黑，那指全周下跌0.7％。

(工商 )