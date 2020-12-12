鴻海研究院以及台灣量子電腦暨資訊科技協會，12日舉辦第一屆台灣量子科技共識論壇，身兼鴻海研究院院長的鴻海事長劉揚偉也到場打氣，劉揚偉對台灣發展量子運算的契機在未來3～5年發酵以及鴻海明年上半年業績均樂觀以待，並強調鴻海明年上半年表現一定比今年上半年好。

鴻海研究院以及台灣量子電腦暨資訊科技協會，12日舉辦第一屆台灣量子科技共識論壇，對於申辦第一屆台灣量子科技共識論壇，劉揚偉表示，全球已經開始重視量子運算發展，這是明確的趨勢，事實上量子科技發展已久，只是初期以理論為主，現則走到工程發展階段，下一階段則會走向應用，為了在工程和應用端迎頭趕上，鴻海也在研究院裡設置了有量子計算及半導體等二個相關研究所，其中量子運算研究所還特邀請到澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney） 教授謝明修出任所長，預計明年1月到任。

展望鴻海明年表現，劉揚偉也是樂觀以待，強調鴻海明年上半年的業績一定會比今年上半年好，除了因今年上半年基期較低外，也樂看有部分的在家工作（WFH，WORK FROM HOME）需求會遞延到明年，此外，電動車、伺服器、5G換機潮明年市場展望不錯，也是明年業績的亮點。

至於明年下半年的展望如何？劉揚偉認為疫苗是關鍵，必須要等明年上半年大多數人都已接種完疫苗、確定有沒有副作用後，屆時景氣才會比較明確。畢竟疫苗的動向還是會牽動2021全年的景氣。

另針對台積電傳出與Apple Car合作乙事，市場也好奇與蘋果交好多年的鴻海，其新推出的電動車平台MIH會否與蘋果再度攜手？對此，劉揚偉未把話說死，只說，鴻海當初設立MIH平台，就是想要解決電子業進入汽車產業非常困難的問題，透過平台可以讓電子技術充分發揮出來，電動車產業的將來不能只靠一家公司，而是要靠大家通力合作，鴻海歡迎大家與我們一起合作。

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