高雄市12日上午空品不佳，有17家小學辦理運動會。（取自環保署空氣品質監測網／袁庭堯高雄傳真）

依據環保局空氣品質預報顯示，高市13日空氣品質指標（AQI）為「橘色提醒~紅色警示」，建議為避免戶外劇烈運動、外出務必配戴口罩。教育局12日晚間緊急宣布，明日各級學校戶外運動賽事暫停辦理或視情況調整辦理形式，如有戶外活動應佩戴口罩。

教育局表示，經查13日高雄市並無中小學舉辦運動會，但擔心有學校舉辦戶外賽事，所以還是緊急發布公告。

考量高市秋冬空品不佳，2017年高雄市議會曾決議各級中小學不得在每年12月至明年2月空汙嚴重季節舉辦運動會，2018年第一次試辦就受到偏鄉、家長、校方多重反彈。2019年考量學校運動會之歷史傳承意義性及本市幅員廣大，各區空氣品質狀況不一等情形，調整回歸學校因地制宜辦理，議會也提案廢除禁令。

教育局表示，全時配合環保局進行空氣品質緊急惡化應變機制，於每日接獲環保局發布AQI大於100警示通報時，即時因應空污緊急應變通傳作為，於空污防制聯盟學校Line群組、教育局局網公告，學校配合變更換空品旗。

為維護師生健康，教育局透過公文及會議宣導，請各級學校因地制宜規劃運動會期程，避免於空氣品質不良時辦理運動會，如於秋冬季節辦理運動會，應隨時掌握空氣品質資訊，並妥善研擬「運動會因應空氣品質不良應變措施」，當AQI超過100以上時，適時調整運動會辦理方式及活動場域，以落實防護措施。

教育局表示，已通知各校建議明日如有戶外運動賽事應暫停辦理或視情況調整辦理形式，如有戶外活動應佩戴口罩。

(中時 )