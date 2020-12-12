德國一名商人日前搭飛機前往以色列時，突然想起自己剛剛把一幅價值近千萬元的伊夫·坦基（Yves Tanguy）畫作忘在報到櫃台，心急如焚的他趕緊聯絡機場協尋，但機場卻找不到這幅畫。商人趕緊連絡姪子請他到杜塞道夫機場尋找，最後終於在機場的垃圾筒中找到了畫作。

綜合外媒報導，德國一名商人上月27日準備從德國杜塞道夫機場搭機前往以色列，沒想到他竟將一幅價值28萬歐元（約新台幣955萬元）的畫作忘在了報到櫃台，直到飛機起飛他才想起。商人抵達以色列後，趕緊聯絡杜塞道夫機場協助尋找這幅畫，但機場卻沒有找到。

隨後商人立刻聯絡住在比利時的姪子，請他前往杜塞道夫機場幫忙尋找，侄子也通報了當地警方。因這幅畫的價格昂貴，警方聯絡了負責機場的清潔公司一起尋找，最後終於在紙類回收桶的底部找到這幅珍貴畫作，雖然畫作是如何被丟進回收桶的尚未可知，但商人終於能在本週拿到他的寶貝名畫。

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(中時新聞網)