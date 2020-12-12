尼克撞到頭 腦震盪！

YouTuber「這群人」成員尼克，日前驚傳打球出意外，在球場上不慎踩到籃球，導致後腦杓重摔在地，被緊急送醫。然而他今(12日)也透過影片公開傷勢，表示醫生診斷為腦震盪，老婆Ashly也被叮嚀每3小時就要叫醒尼克一次，避免尼克昏迷。

尼克近日和好友舉行籃球比賽時，不慎踩到球，整個後腦杓重摔在地，導致腦震盪。事後他更在影片中曝光了事發當下的5秒驚悚畫面，只見尼克踩到球當下，整個人直接往後倒，後腦重摔痛到不行，還伴隨著嚴重暈眩，還一度連Ashly都認不出，狀況相當嚴重。

事後Ashly也透露醫生診斷結果，由於尼克沒有外傷也沒有流鼻血，「醫生判斷應該是沒什麼大問題，先不用照X光，先回家休息觀察，之後如果狀況不好，或是情況有惡化，趕快再去回診。」

尼克也說正常來講一個禮拜後，腦震盪情況就會好轉，但尷尬的是，由於他接下來還有2場運動比賽要參加，怕會影響表現，不過家人都認為他應該等到完全恢復再參加比賽。所幸休養到第7天後，尼克就完全沒事了，也開始嘗試打球，「我覺得狀況很好，我跑的時候都沒有想暈的感覺，應該是還可以啦。」同時也不忘感謝粉絲關心。

(中時新聞網)