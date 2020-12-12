美式賣場好市多廣受歡迎，不少家庭就連日常生活用品、生鮮蔬果等都捨棄傳統市場，選擇好市多。一名網友PO文表示自己買回來的蛤蜊又大又甜，吃的時候甚至還吃到珍珠，直呼「我要發財了嗎」，但真相卻讓人崩潰。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文：「這幾天買回來的蛤蜊又大又甜，還吃到類似珍珠的東西，我要發財了嗎？」更秀出照片證明自己所言不假。

實際上蛤蜊並無珍珠層，只是單純分泌碳酸鈣，所以不會產出珍珠。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友紛紛留言：「好酷喔」、「這是蛤蜊的舍利子吧」、「可以做成一對耳環很划算耶」、「要被掃貨了」、「吃到蛤蜊精了XD」、「全聯家樂福快跟上啊」、「蛤蜊的結石吧...」、「多年前也遇過一次，那一整年我運氣超好的」、「萬一牙齒咬斷要找誰賠...」。

不過事實上，這兩顆從蛤蜊體內出來的白色圓珠狀物品並非所謂的珍珠，珍珠的成分主要為以牡蠣為主的軟體動物分泌碳酸鈣後，結合珍珠質而形成，但蛤蜊本身沒有珍珠層，無法形成珍珠質，只是單純分泌碳酸鈣將入侵的異物(碎石、沙粒等)包覆而成。但由於相當難得，還是有不少人遇到後，相信會有好運，選擇將其保存下來。

(中時新聞網)