美國總統當選人拜登周四提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，外界預期她將接下川普政府之後的對陸貿易談判。對此，而經常針貶時事的精神科醫師沈政男分析她被拜登提名的原因，是要借重她對大陸的了解和背景，並指戴琪到底是不是「台二代」這點還有待商榷。

對於戴琪是何許人也，沈政男今(12日)在臉書上表示，以前只有Katherine Tai，兩天前她被拜登拔擢為美國貿易代表以後，網路上才有了這樣的名字。至於她為什麼會有中文名字？沈政男指出，她本來就有中文名字，只是沒在使用，但更重要的是，拜登提名她的原因，就是借重她對中國大陸的了解，當然還有她的中國大陸背景，於是中文名字很快就被找了出來，而未來的美中貿易關係，也將是她最重要的任務。

對於台灣媒體說，戴琪是「台二代」，沈政男忍不住直言，戴琪的爸媽是在中國大陸出生，來台後成了所謂的外省人，但他們很年輕就移民美國，因此有沒有認同自己是台灣人，是一個問號，「戴琪的爸媽都念台大，畢業以後也都到了美國定居，而生下了戴琪與弟弟。戴琪如果在台灣出生，就是所謂的外省第二代了」。

至於美台貿易，台灣想要的所謂BTA、FTA什麼的，戴琪會不會因為她的背景，而對台灣稍加關注？沈政男認為，「歹勢，拜登已經說暫時不會再簽貿易協定了，BTA與FTA短期內已經不可能了」。同時，對於戴琪會不會幫忙台灣，沈政提出了疑問。

同時，沈政男也說，戴琪的中文十分流利，且對中國大陸的政經社與風土人情又那麼熟悉，應該在處理上會多了幾分的細膩與深入吧，大陸媒體認為她將是一個可怕難纏的貿易代表，道理在此。

【台美中三角關係形塑了戴琦 她將反過來形塑一個新三角】 戴琦是誰？以前只有Katherine... 由沈政男發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)