共機擾台不斷，一再入侵我國西南防空識別區（ADIZ），讓國軍疲於奔命。軍事專家劉文孝分析認為，共機活動根本不是針對台灣。

兵器戰術圖解總編輯劉文孝在臉書貼文表示，空官54期陳仲中將軍與他們這些外行人認知一致，我們都認為，共機3個多月來在我國ADIZ西南角的活動，根本不是針對台灣，共機在自家門口出海飛行，台灣沒有理由驅離。不然大陸還有一堆軍用機場都在我方ADIZ的西北範圍內，怎麼不一起播報驅離呢？

劉文孝表示，陳仲中也憶及當年曾在ADIZ東南角多次攔截蘇聯軍機，還有一次與其他3位同僚駕駛F-100護航空運機到金門後，就轉為大陸沿海偵巡，壓著12海浬邊緣飛行，結果被16架MiG-19前來攔截。戰管立刻下令返航，卻有一架超級軍刀機的AB點不著，戰管只能建議他們推頭俯衝增速，但仍被共軍越追越近。最後將要拋棄外掛準備接戰之際，共機卻轉回了大陸；當時陳仲中原本認為靠著8枚響尾蛇飛彈還可和共軍一搏。

劉文孝透露，近年陳仲中透過管道找到了當年的共軍領隊，共軍卻說他們當天也帶有飛彈，都已看到F-100的黑色廢氣卻還被下令返航都很不甘願。據他了解，當時共軍還只有兩個機隊配備空對空飛彈，哪會這麼巧？對方卻說：「我們就是其中一個，當時剛從牡丹江調來福建。」

網友表示，「一直都是如此不是嗎？這個區域根本就是在炒新聞」、「以前老共還沒有這麼多堪用的反潛機與電戰機可以出來偵蒐美軍潛艇。」

(中時新聞網)