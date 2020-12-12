香港資深女星溫碧霞，15歲因外型出眾在街上被星探挖掘出道，在2001年版本的《封神榜》飾演蘇妲己，完美詮釋狐媚誘人的一面，被封為「最性感妲己」；近年溫碧霞把工作重心放到大銀幕，最近出席海南島電影節閉幕式，一襲高衩紅禮服驚豔全場，儘管已54歲但狀態保養超好，網友大讚根本神凍齡。

溫碧霞今（12）晚在微博曬出參加海南島電影節的照片，她一頭女人味十足的過胸長髮，身穿低胸紅禮服，走紅毯時發現禮服暗藏玄機「開高衩」，讓她的美腿若隱若現；在典禮間坐著觀禮時，也看得出她的皮膚保養得宜，完全看不出來已經54歲，儘管不如年輕時稚嫩，卻多了成熟女人的韻味。

溫碧霞一襲高衩紅禮服出席海南島電影節，儘管已54歲但狀態保養超好，網友大讚根本神凍齡。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

溫碧霞一襲高衩紅禮服出席海南島電影節，儘管已54歲但狀態保養超好，網友大讚根本神凍齡。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

她表示到現場走紅毯時才發現下雨，疑似有粉絲主動借傘，她開心地在微博感謝對方，「下雨天走進海南島電影節，謝謝粉絲給我的雨傘」，讓她沒有變成落湯雞，依舊美美的出席典禮。

粉絲看到女神的美照，也熱情地留言，「美霞好棒」、「女神真的好美」、「不像54歲，也不像45歲，倒是像30幾歲」、「太美了，永遠的凍齡女神」、「啊好好看啊」、「女神還是這麼漂亮」。

(中時新聞網)