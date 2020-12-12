中天新聞台12日零時起正式離開52頻道，轉型發展成新媒體，而經過11日關台最沉痛的一夜後，截至12日晚間10時，中天Youtube頻道的訂閱數已爆衝至197萬，距離年底突破2百萬目標即將達成。對此，有媒體取得綠營人士看法，坦言「短時間內非常不容易」。

中天女主播 張雅婷，在中天電視台最後一夜，忍不住哽咽落淚。(圖/中時新聞網)

台灣大學新聞研究所前所長彭文正昨晚到中天現場表達支持，並和中天前主播王又正「相見歡」，兩人感慨，台灣的環境原本就應像如此畫面，政治理念縱有不同，但都能自由發言、 和平共處，怎會容不下不同聲音？

資深媒體人彭華幹在場致詞也直言，法院駁回假處分及中天抗告，實在痛心到極點，他一句話都不想講，NCC將中天關台，時代力量竟然還說，中天放到網路上，為什麼網路管不到？意思就是要趕盡殺絕。在民進黨這樣的掌控下，台灣還有什麼前途呢？

中天新聞Youtube頻道，截至12日晚間11時，訂閱人數突破197萬。(圖/翻攝自 中天頻道)

而昨晚中天關台的現場直播，線上觀看人數最高曾經衝到十數萬人同時觀看，而轉型新媒體後的第一天，中天Youtube頻道的訂閱人數也不斷成長中，最新訂閱數也來到197萬，平均觀看人數也有3-6萬人。

據《聯合新聞網》12日報導，取得綠營人士看法，該人士坦言「短期內有這麼多人訂閱，非常不容易」，並稱，因為中天觀眾偏中高年齡層，但仍願意跟著中天轉向網路，顯見黏著度很高。

(中時新聞網)