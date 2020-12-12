2020 TED x Neihu年會12日盛大舉辦，共同策畫人陳紹誠表示，TED x Neihu不僅扮演跨界智庫的角色，更希望傳遞「勇敢做夢 大膽實踐的理念」，今年活動共邀11位講者，Sandy吳姍儒及藍鈞天等大部分講者都是他親邀，「Sandy剛聽到邀請很緊張，但她真的很努力，更是少數講者聽完第一次就覺得沒問題；而藍鈞天和我是好友，他一路走來起伏，我們身旁的朋友都看在眼裡，他這次上台前也很緊張」。

陳紹誠表示：「藍鈞天從一開始歌手到演員，從電視、電影到舞台劇，他學很多東西，這幾年在演戲的轉變很大，有天我們討論，他分享了自己的想法，於是有了這次演講。」而Sandy的演講主題是「一起，就很無敵」，她分享對後疫情時代認知，並坦言2020年讓她了解何謂被看顧的愛，透露自己常在灰心中看見奇蹟，「原本還在擔心年末的工作邀約狀態，沒想到又來了TED演講邀約」。

陳紹誠（左起）、藍鈞天、丁春誠昨現身2020 TED x Neihu年會。（粘耿豪攝）

Sandy細數今年幾個不可思議，除了新書賣破5萬本，入圍誠品2020十大華文文學作家外，完成《36題愛上你》節目新挑戰，並且有幸參與《二分之一強》錄製，甚至獲得Tatler Gen T. 2020 亞洲新銳先鋒獎，近期則正準備新節目的前置。這次參與TED x Neihu大會，她笑說：「我以為我只是個諧星，被派來講一個這麼重要的演講，緊張到雙12購物節什麼都沒有買。」

Sandy還提到在合作前，要先了解自己與管理自己的能耐，「如何把人放在對的位子上，跟別人合作，跟自己合作。」她透過檢測自我能力，意外發現自認最擅長的「溝通」居然排在第二名，第一名則是只要她遇到任何挑戰，她會用盡120%全力克服挑戰，但也有朋友提醒她，在拼命的背後，還是要留給「生活」，因此她近期報名刺繡課，陶藝課，壓克力畫等課程，大幅度使用藝術細胞，讓自己可以擁有更多包含工作以外的事物，平衡身心靈。

Sandy演講相當精采。（粘耿豪攝）

特別的是，Sandy還去上了營養學、生物學等課程，恍然大悟原先喜歡吃重鹹與辣的食物，源頭來自於自己的高壓，最近一個月，她開始了解吃什麼食材更適合自己，短短一個月激瘦5公斤，160公分的她，現在46公斤，她剖析這段過程，「從每天起床水腫程度，心情程度，與上廁所程度，都可以判斷適合吃什麼，從中明瞭食物與人的關係，認識食物更認識自己」。現在一周有4天可以吃符合身體需要的營養，其他3天則吃喜歡的食物。

此外，Sandy在新書《我的存在本來就值得青睞》掀自己遇到「假閨蜜」遭遇，因而開始學習透過劃界線方式了解自己，她分享同心圓理論，「同心圓第一圈只能寫一個緊急聯絡人，再來是第二圈，可以寫五到十個熟識好友，進而是第三圈彼此認識，但沒太多交流，因某種關係聚在一起的朋友。」她說，畫同心圓幫助自己了解與朋友的親疏遠近，「這不是把討厭的人推遠，而是把愛的人拉得更近」。談到誰是她第一圈的唯一的那個人，她堅定說是媽媽，「因為當有緊急事件要聯絡時，爸爸工作太忙，接不到電話，因此被放在第二圈」，直喊：「他多想當我的圓心啊！」

(中時 )