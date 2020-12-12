大陸江西一名人妻因為胸部太大飽受其擾，今年7月決定在南昌一間整形醫院做縮胸手術，但術後半個月傷口不斷流膿、無法復原，胸部的皮膚也不斷壞死，於是轉院後，9月份再做2次植皮手術，傷口至今仍未完全復原，整形醫院甚至對她說，治療到復原會是無底洞，最後她被鑑定為10級傷殘，目前院方已承諾會做出賠償。

根據《看看新聞》報導，該人妻今年7月花費人民幣3萬元（約新台幣12萬元）至南昌一間美容醫院進行縮胸手術，但是術後半個月她仍未出院，原因是傷口不斷流膿、無法復原，且胸部皮膚一直壞死，醫院只能將壞死的皮膚切除，等待傷口復原，最後見無成效只好將她轉院至上海治療。

大陸一名巨乳人妻做縮胸後傷口潰爛，整形醫院甚至對她說，治療好是無底洞。（圖／翻攝自看看新聞）

該人妻說傷口「爛得好狠」，之後在上海進行了2次植皮手術，分別在9月8日和10月9日，直到10月17日出院時傷口仍未完全復原，但醫院說傷口要完全治療好，會是個「無底洞」，需多大筆金錢，讓她相當憤怒，決定提告，而經過鑑定，確定她的傷殘等級達到10級。

該人妻先前曾向醫院索賠，但院方當時稱已經為她花費12萬治療費（約新台幣51萬），不願協商賠償，但兩方日前經過協商，院方表示會再做出一定賠償。據悉，大陸的十級傷殘代表日常活動能力部分受限、工作和學習能力有所下降、社會交往能力部分受限。

(中時新聞網)