據《印度時報》報導，臺灣科技公司緯創設在印度納爾薩普爾(Narsapur)的IPhone製造廠，12日傳出近2000名員工不滿薪資一再調降而發動暴力示威。抗議工人除砸毀公司家具，甚至放火焚燒車輛，目前警方已趕往現場維持秩序。不過，緯創澄清這不是罷工事件，而是犯罪事件。當地治安長期不佳，讓新廠房成為歹徒目標，外面的人跑到公司內部搗亂，並非員工。

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020

根據目擊者拍攝的影片顯示，抗議群眾敲破玻璃窗與大門、將汽車掀翻，還突襲幹部辦公室。不過，緯創臺北表示，目前僅部分辦公室遭毀損，主生產線與倉庫未受損。

報導引述消息人士指稱，這幾抗議事件起因於薪資剋扣。「原先公司承諾給電機系畢業生月薪2.1萬盧比，最後卻降到1.6萬盧比，近幾個月甚至降到1.2萬盧比；非電機系畢業生月薪更縮減到8000盧比。每月拿到的薪水一直減少，令人憤慨」。

工人們自11日晚間開始討論薪資，驚覺有人只拿到500盧比；群情激憤下，眾人值完夜班隨即抗議。

緯創在該地投資290億盧比，為10000人提供就業機會，還得到印度政府補助的43英畝土地。其主要生產蘋果平價版智慧手機iPhoneSE、物聯網（IoT）產品與生技設備。

(中時新聞網)