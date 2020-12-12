代工廠緯創（3231）12日傳出位於印度Narsapur的廠區發生暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭到破壞，當地警方已進入現場處理。後續受損情況緯創將盡速盤點確認，不過目前確定廠內生產線及存貨倉庫等並未受到破壞，且暴動人員非緯創員工。
根據印度時報（Times of India）等外媒報導，緯創在印度Narsapur的廠區疑因有工人不滿薪資問題，群起暴動抗爭。
由於該廠生產線含括了平價款的iPhone SE，及其它IoT智慧裝置與生技醫療裝置，暴動消息引發關注。
緯創表示，目前內部已配合當地警方進行相關調查，初步了解，廠內生產設備及倉庫皆未受到損壞，暴動人員則是由廠外侵入，但不是緯創員工。緯創將於明（13）日進一步確認相關情況，發布重訊說明。
印度時報報導附上的影片（https://mobile.twitter.com/TOIBengaluru/status/1337615298761912321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1337615298761912321%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7240%2F5087933）
(工商 )
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