關鍵字：巴黎氣候協定，簽約5周年，全球氣候雄心峰會，習近平，聯合國祕書長，法國總統，英國首相，智利總統，義大利總理，單位國內生產總值，二氧化碳排放

全球70多個國家在線召開紀念《巴黎氣候協定》簽約5周年的全球氣候雄心峰會。中國國家主席習近平應聯合國祕書長古特雷斯、法國總統馬克洪、英國首相強森、智利總統皮涅拉、義大利總理孔蒂聯名邀請，倫敦時間12日以視頻形式出席峰會並發表講話時宣布，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65％以上等措施，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。

習近平表示，5年來，《巴黎協定》進入實施階段，得到國際社會廣泛支持和參與。當前，國際格局加速演變，新冠肺炎疫情觸發對人與自然關係的深刻反思，全球氣候治理的未來更受關注。為此，他提出一、團結一心，開創合作共贏的氣候治理新局面。二、提振雄心，形成各盡所能的氣候治理新體系。三、增強信心，堅持綠色復甦的氣候治理新思路等3點倡議。

習近平表示，中國為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻，也是落實《巴黎協定》的積極踐行者。今年9月，他宣布中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

習近平進一步宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65％以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25％左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

(中時 )