世界上有如此可怕巧合？日前泰國發生重大車禍，有3人慘遭大貨車追撞，當場慘死。警方調查死者身分時卻嚇壞了，因為3名死者為祖父母與孫子，且3人竟然全都同月同日生，事發當天也剛巧是3人的生日，讓人不寒而慄。

根據《中國報》報導，泰國素攀武里府一所小學旁的三岔路口，本月10日發生重大車禍，才剛當上阿公、阿嬤的46歲男騎士與其47歲妻子，和1歲的孫女騎機車準備返家，遭一輛10輪大貨車撞上，3人當場慘死。

根據警方調查，當時大貨車發現機車後，雖然試圖轉向迴避，但仍剎車不及，直直撞上了機車，造成這起悲劇。

但隨著警方深入查詢死者身分時，卻發現了可怕巧合。警方發現，這3名祖孫不僅全都在12月10日出生(阿公1974年12月10日、阿嬤1973年12月10日、孫女2019年12月10日)，這起死亡車禍意外則是今年的12月10日，讓警方不寒而慄。

(中時新聞網)