婚姻對許多人來說是一件人生大事，有些女人不只聰明會賺錢，婚後還能讓老公的運勢變好，婚姻生活越來越富貴。運勢命理網站「星座喲」分享以下3個生肖的幫夫運特別強，根本是全家的搖錢樹，娶到賺到！

▍1.生肖鼠

生肖鼠的人本來就很精明，擅長投資理財，屬鼠的女人結婚後持家有道，他們很會賺錢，又能在事業上給老公有用的意見，真的是娶到賺到。屬鼠的女人一生很有福氣，而且幫夫運很強，子女運也很好，註定過著富貴生活。

▍2.生肖虎

屬虎的女人個性認真負責，以誠心待人，在工作上非常努力，做事很有條理，因此受到大家的信賴。婚後他們的幫夫運很強，當老公有困難時能協助處理，也很懂得如何教養小孩，和虎女結婚基本上就是幸福的保證！

▍3.生肖猴

生肖猴的女人口才很好，可以很快和周遭的人混熟，有他在的地方就是特別熱鬧，他們懂得說好聽的話，因此婆媳關係也很和諧，整體家庭氣氛非常好，又能受到老公的寵愛，可說是非常好命。而且猴女天生帶財，註定就是富貴命，男人和他結婚基本上不可能會窮，遇到困難時也會有貴人相助，一生無憂。

(中時新聞網)