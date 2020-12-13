最近小編讀了一本勵志書，書中不少名言佳句很喜歡，其中印象很深刻的一句話：「知識就是力量，你低調的資本，使你可以隨時高調起來。」記得以前讀書時，長輩們總是告誡說：「要好好讀書，才能考上好大學，找到好工作、賺大錢……」確實，照以前的觀念來看，大學文憑有助於找到理想工作，也較一般人更順利地達成理財目標；但今天時移世易，大學畢業生已今非昔比，起薪數字不甚漂亮讓人連連嘆息：「根本追不上房價和物價上漲的速度！」儘管如此，小編從正面思維肯定讀書的重要性，唯有做好充分的準備，才能真正把握住機會，因為機會永遠是留給有準備的人。所謂的「準備」，不僅是自身日積月累的學識涵養，也包括年輕人步入社會大展拳腳前，預先做足了風險防範措施，更有餘力可以不變應萬變。

大學生起薪行情與預期仍有落差…金融保險業最吸金！

根據勞動部日前公布最新職類別薪資調查結果顯示，去（108）年初出社會的新鮮人每人每月經常性薪資平均為新台幣28,231元，如果按照個別教育程度進一步觀察，初出社會的新鮮人薪資仍以研究所畢業的34,139元最高、其次是大學畢業生的29,336元、最低則是國中畢業及以下的24,397元，學歷愈高，平均薪資愈高，可見學歷仍是決定薪資高低很重要的因素之一。

其中，值得注意的是，根據人力銀行統計，國內多數大學生期望薪資普遍落在30,000元之上，受到近來新型冠狀病毒肺炎疫情影響，無法達到期望值只得29,336元，仍有些微差距。

另一方面，從大學畢業生投入行業別分析給薪行情，其中「薪」情最好的行業依序為「金融及保險業」以32,519元最高、「電力及燃氣供應業」以30,634元居次、「醫療及保健業」以30,408元再次之；至於「薪」情最差的行業則首推「其他服務業」以26,439元最低、其次是「藝術、娛樂及休閒服務業」的27,451元。

新鮮人理財》把錢花在刀口上，教你這樣保最聰明！

說到剛踏入職場的新鮮人，手頭上還沒有足夠的資金，用少少的錢可以買保險？「當然可以！」

小花平台保險顧問強調，只要掌握關鍵投保知識、充分了解自己真正的需求，有關「買保險」這檔事並沒有想像中的困難，最重要的是，在今天微利時代，要懂得精打細算、把錢花在刀口上，一言以蔽之：新鮮人投保第一步就是「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」，以下提出4個投保重點：

重點1、壽險保額至少要有年收入的10倍

現代人愈來愈長壽，你可曾想過，如果哪一天自己成家立業後，萬一不幸身故，被留下來的配偶、孩子及年邁的父母，該怎麼辦？此時壽險正好派上用場，可以說是在自己離開人世後，遺留給家人最後的愛及照顧。

投保壽險時，除了掌握「先定期、後終身」原則外，在保額的規劃上，小花平台保險顧問建議，保費控制在年收入1／10以下，但是保障額度至少要有年收入的10倍，也就是經常聽到的「雙十原則」。另一方面，不要忘了趁著年輕時保費成本相對便宜，盡早做好完整的保障規劃，建構一個你想要的未來。

(中時新聞網)