時值歲末年終，正是做保單健診的好時機；除了檢視手中保單是否符合現階段自身需求並做適度增減、好好除舊佈新一番外，保險對於部分高資產人士來說，不僅是保值、資產傳承的好管道，更重要的是，還可以做到合法節稅，以資產傳承、富延子孫。儘管報稅時節未到，小花平台提醒你應未雨綢繆，及早搞懂稅務相關問題，避免錯踩「紅線」卻不自知，反而節稅不成還要補稅及受罰，豈不得不償失！

用保單節稅千萬小心「贈與稅」這條「紅線」

說到用保單節稅時容易誤觸的紅線，財政部國稅局指出，如果想要使用有「保單價值準備金」（簡稱「保價金」）的保單來進行節稅規劃，千萬要特別注意不要踩到「贈與稅」這條「紅線」，以免節稅不成，還會被國稅局盯上、加罰1倍的罰款。

一般來說，包括：壽險、儲蓄險、年金險、養老險等險種都會有「保價金」，可視為保單的帳戶價值金，也就是保戶累積所繳交保費扣除必要支出後，剩下多存在保險公司可用來支應未來保險金給付的金額；當保戶要解約時，解約金的計算就以「保價金」扣除解約費用之後所剩餘的金額。

為將保險課稅的問題「原則化」，財政部國稅局匯集各方意見歸納出有8種情況可能會被課以遺產稅，諸如：短期投保、高齡投保、帶病或是重病投保、躉繳投保、密集投保、保費略高或是相當於保險金額、鉅額投保、舉債投保等；其中，除了躉繳投保和鉅額投保毫無爭議外，其餘可能具有模糊地帶，建議民眾一定要搞清楚財政部國稅局的審查「眉角」，才不會誤觸地雷！

在財政部國稅局過往處理的個案中，就有死亡前2年半投保被課稅的實際案例，一名30餘歲的年輕人為自己買了好幾張保單，其中他買的最後1張保單屬於短期且躉繳投保，雖然符合上述8種情況、可能被課以遺產稅，經財政部國稅局採綜合判定，認為人類無法預期死亡何時到來，且也有不少類似的投保情況，因此准予不計入遺產總額課稅的規定。

(中時新聞網)