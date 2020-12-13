小編習慣每周上網看看最新星座運勢，是好運還是運勢稍嫌不足？有什麼增加好運氣的小秘訣？或是有什麼需要特別注意的地方？……，如果將12星座與保險做一個連結，可以產生怎樣的聯想？經常聽人吐槽：牡羊火爆、金牛拜金、獅子自大，處女龜毛、天蠍腹黑、射手衝動……，當12星座遇上保險時，會發生什麼截然不同的化學變化？本周小花平台從星座切入，帶領讀者依照不同星座的性格和特質，一探如何規劃最適合自己的保險商品？

12星座保險理財特質大不同

根據《富比世》（Forbes）公布的世界億萬富翁排行榜，高居前3名的星座依序為崇尚完美主義的處女座、富於冒險精神的牡羊座及熱愛自由生活的水瓶座，以12星座作為某些數據指標，確有其參考價值。

關於「買保險」這檔事，不同星座光是對於保險的想法和看法就有各種不同的答案，個性不同，思考的出發點自然也不同，「看你挑選的保險，也瞬間暴露出你的本性！」小花平台保險顧問提醒，雖說12星座特質多少會影響個人的理財觀，只要善用個人星座的優勢並能巧妙地避免常見投資理財盲點，即便面對琳瑯滿目的保險商品，也不致選擇困難，更能順利達到預期的投資理財目標。

以下依照星座「火、土、風、水」4大屬性進行分析，教你如何從星座思考、聰明買保險，尤其重要的是，在人生正要起步時，提前做好事先準備，著眼當下保障需求的同時，也因應退休後必須面臨的4大風險：長壽風險、健康醫療風險、投資風險及通貨膨脹風險。

【火象星座】：牡羊座、獅子座、射手座

星座理財特質及盲點：個性熱情衝動、勇於冒險不怕競爭，總是希望可以發大財，甚至嫌棄賺點蠅頭小利沒意思、賭注愈大才夠刺激，很容易因為好高騖遠和急功近利而損失不少錢財。

(中時新聞網)