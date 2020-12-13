從「港腳」撐起一片天，到排外閉關，再到今日的急起直追。

細數揮汗奮鬥的每一個時刻，記錄起腳射門創造的每一段回憶。

現代足球在台灣發展近一世紀，日治時期以進軍日本甲子園為目標，二戰後一度以香港球員為主力，支撐起遠東足球王國戰績，而後卻一步步走向「足球沙漠」之路。如今，則由本土培養的旅外明星球員與海外歸化球員重新拉抬足球戰績和人氣。

本書詳述台灣足球於一九五八年亞運二連霸後六十年的歷史興衰，黃金時刻、重要球隊，進一步介紹國內近年足球運動推動現況，以及長期深耕足球運動的團隊。並專訪多位足球界知名人士、傳奇國腳，同時搭配超過三百張珍藏照片，呈現第一手資料。懷抱燃燒的足球魂，堅定永不妥協的團體精神，期待台足再度起飛的光榮時刻。

【精彩書摘】

談到台灣足壇的要角，不能不提「南北雙雄」台電與大同。其中台電會成立足球隊，要追溯到前台電總經理孫運璿擔任經濟部長期間，為提倡運動，從一九七○年起要求公部門各單位舉辦運動會。經濟部運動會每年舉辦經濟盃足球賽，台電原本沒有固定的足球隊編制，打入總決賽也贏不了中油，遂於一九七八年成立足球隊，以每年兩百萬元預算成為常態性組織。

由於當時台電東部電力處有興建「溪畔發電廠」的多餘預算可運用，時任東部電力處會計課長的鍾茂竹曾是花蓮岳虎隊球員，被委以組隊任務，因此台電足球隊最早落腳花蓮，並延攬剛從陸光退伍的國腳謝善伍成為首任隊長。草創時主要吸收花蓮國光商工應屆畢業球員，以及東部電力處的員工。其中的盧崑山後來創立了麗臺科技，成為力挺足球的企業主，甚至當上中華足協理事長。

一九七九年十一月，甫成軍的台電足球隊就在經濟盃擊敗中油，奪得冠軍。隔年在慶祝北迴鐵路通車的「全國北迴鐵路通車紀念盃足球錦標賽」僅次於飛駝，拿下社會男子甲組亞軍。

一九八四年台電到韓國訪問，謝善伍（前排左三）已是助理教練，後來成為功勳教頭的黃仁成（前排左四）才剛入隊。(圖/商周出版提供)

足協盃七戰全勝 晉升甲組

由於足協要實施社會甲、乙組賽制，於一九八○年五月舉辦足協盃，打入男乙組前兩名就能晉升甲組，結果四強交叉，台電以○比○與飛駝乙隊打入延長賽。惜搶攻不成，反被對手兩度快速反擊得手，僅獲季軍，無緣升級。不過隔年台電捲土重來，延攬門將陳忠順（後改名陳宥豪）等陸光退役國腳，終以七戰全勝奪得足協盃乙組冠軍，並達成升上甲組的目標。

一九八三年，足協正式開辦「全國男子甲組足球聯賽」。台電首屆雖僅獲季軍，前鋒黃榮發卻榮膺進球王。隨後台電逐年補強，一九八五年延攬陸光退伍的好手黃仁成，一九八七年開始以外聘訓練員名義延攬大專好手助陣，終於在該年的第五屆全國甲組聯賽勇奪冠軍，前鋒繆進忠、王義文於進球榜分居一、三名。

然而，首次「全國制霸」的這年，台電足球隊卻面臨經費問題。原本落腳花蓮是因興建電廠有多餘預算能贊助足球隊，豈料相關計畫的環評卡關，總教練鍾茂竹只好從公司內部尋找能接手足球隊的單位，最後找上了位於南投水里的抽蓄工程處。

穿越中橫 花蓮遷隊到南投水里

當時抽蓄工程處正要展開明潭電廠抽蓄發電工程，經費較為充裕，時任處長高呈毅又打過台大橄欖球隊，熱愛運動。不過高呈毅一開始對台電足球隊的印象不好，幸好在一場四國聯誼比賽中，外聘訓練員簡奕修上演「帽子戲法」，讓看到報紙的高呈毅刮目相看，不但願意支持運作經費，甚至認為應該把足球隊移到水里，才能給予實質幫助並落實訓練。台電足球隊於是「搬家」穿越中橫，在一九八七年十月正式落腳水里。

一九九一年，台電贏得轉戰水里後的首座全國甲組聯賽冠軍，該年底更將球員出身的助理教練黃仁成晉升為總教練。黃仁成了解球員的想法和需求，管理嚴格，也獲得總管理處的信任與支持，在補人上擁有極大權限，若有球隊急需補強的位置或優秀好手，只要有國腳資格就可提報，經育樂活動推行委員會同意就可直升正式員工。中華隊主力中場好手陳貴人就是循此管道於一九九二年加盟。

除了球隊管理奠下根基，補人空間大，黃仁成任內也完成台電足球隊第二次「搬家」。原本台電足球隊都是靠工程預算來支撐，明潭電廠抽蓄發電工程竣工後，足球隊又得搬遷。

前高雄縣長余政憲（左）在台電落腳高雄扮演重要角色，圖為他在二○ 一五年世足資格賽擔任中華男足領隊。時任中華男足總教練陳貴人（中）、助理教練陳俊明（右）也都是台電出身。(圖/商周出版提供)

二○○七年台電奪得企業聯賽冠軍。(圖/商周出版提供)

南霸天崛起 十連霸空前絕後

黃仁成考量南部足球風氣盛，隊員也大多來自南部，希望球隊能落腳於高雄或台南。恰好時任高雄縣長的余政憲積極招手，發揮臨門一腳，黃仁成遂向總處建議，以高雄興達發電廠作為足球隊真正安身立命之處。從一九九六年七月完成遷隊後，台電足球隊以興達電廠為「家」迄今，開始擦亮「南霸天」招牌。

至二○○三年因為身體狀況交棒為止，台電在黃仁成任內共獲得十一座全國甲組聯賽冠軍。不僅終結了原本由飛駝與北市銀壟斷王座的局面，二○○四年陳貴人承接兵符也順利奪冠，完成甲組足壇「十連霸」的空前紀錄，迄今未被超越。其中陳俊明、黃哲明兩位好手，更以球員身分全程參與十連霸的輝煌時代。

從甲組聯賽、企業聯賽到城市足球聯賽，台電共贏得二十座男足頂級聯賽冠軍（二○○八年台電在企業聯賽與城市聯賽奪得雙料冠軍，以前者為該年的頂級聯賽），是台灣足壇無可取代的霸主。而在一九九九年北市銀轉為民營，隔年起解散足球隊後，台電更成為唯一對足球不離不棄的國營企業，聘僱球員為正式員工，提供掛靴後的保障工作，更扮演著國家隊的重要後盾。歷年來披過國家隊戰袍的台電球員已超過百位，堪稱不折不扣的「國腳搖籃」。

大同精神 支持足球近一甲子

大同公司足球隊成立於一九六三年。其實在參加對外比賽之前，大同公司與其建教合作的大同工學院、五專部、大同高職與其附設補校，就經常聯合舉辦校際足球賽。而大同董事長林挺生認為足球隊的嚴格訓練，建立其母校台北二中（現成功高中）的傳統風氣，常在公司會議中勉勵同仁要用足球比賽「把球送進球門為止」的精神態度，群策群力，盡最大拚勁完成工作。也讓大同母企業儘管歷經經濟不景氣等挑戰，仍支持足球隊迄今，在球場上也踢出「要贏大同沒那麼簡單」的口碑。

大同成軍之初，陣容以公司員工與喜愛足球的同好為主。在足協開始實施社會甲、乙組賽制時，大同主要在乙組征戰，於一九八二至一九八五年締造中正盃社男乙組三連霸佳績，到一九八六年才升上甲組。一九八八年，現任教頭強木在上任，開始調整足球隊組成方式，提升競爭力，也開始在全國甲組聯賽踢出成績。

「大同公司董事長林挺生對足球很有興趣，非常支持足球隊，我也希望能夠提升戰力，幫公司踢出好成績！」強木在說，大約從一九九○年代開始，大同開始吸收輔仁大學、文化大學等北部大學體育系學生，畢業退伍後成為大同公司的僱員，成績也扶搖直上，於一九九三年第十屆甲組聯賽奪得亞軍，創隊史新猷。

二○一七年企甲聯賽冠軍戰後，大同總教練強木在（左）與台電教頭陳貴人握手致意。(圖/商周出版提供)

台電vs. 大同是台灣足壇最老字號的招牌對決，被喻為「台灣德比」，圖為二○一七企甲聯賽冠軍戰，台電後衛林正益（左）飛鏟阻止大同前鋒洋將馬可。(圖/商周出版提供)

綽號「臭屁」的隊長吳俊益，是率領大同長年對抗台電的要角。(圖/商周出版提供)

強木在也分享當時的一段小插曲，相當程度成為他執教大同的理念。一九九○年，大同到大溪地參加四國邀請賽，對上了中國勁旅北京隊（北京國安前身）。儘管對手實力堅強，大同卻在比賽中先馳得點。「當時我突然覺得，對手雖然強，但只要大家拚、好好打，沒有什麼對手是我們贏不了的。雖然那場比賽最後沒贏，不過精神、士氣和鬥志始終是大同足球隊最重視的元素。」

南台電、北大同 雙雄統御台足

隨著飛駝、北市銀先後走入歷史，台電、大同逐漸成為台灣男子足壇「唯二」聘僱球員的正港社會球隊，也成為球迷口中的南北雙雄。並且受到西方用語影響，把雙雄的對決冠以「台灣德比」，是寶島足球最重磅的經典戲碼。

悶的是，從一九九五到二○○四年台電十連霸甲組聯賽期間，大同硬生生拿了七次亞軍。直到二○○五年，大同才在黃瑋儀等新生代前鋒與吳俊益、朱文彬五年級老將「老少配」合作下，以十二勝一和的不敗戰績在台中體育場提前登基，贏得成軍四十二年的首座頂級聯賽冠軍，揮別萬年老二與「盃賽之王」的宿命，斬斷了台電的十連霸。隔年，還在改制後的「富邦企業聯賽」成功衛冕王座。

全國制霸，讓大同得以代表台灣出征亞足聯主席盃，但參加俱樂部國際賽，卻也間接讓大同足球隊的一項傲人傳統走入歷史。原來大同足球隊從創隊之初，就建立了「背號不重複」的傳統，也就是每個球員都有自己的專屬背號，等到累積人數到達百人，就在號碼下方加一橫線，比如穿著一號球衣的門將廖洪趾，其實是大同隊史的一○一號，形成球隊的一大特色。

「不過去參加主席盃，大會規定參賽隊伍只能用一到三十號。」強木在表示，大同的背號傳統跟國際賽規定衝突，加上後來實際聘僱於公司的球員逐漸減少，外聘學生助陣的人數變多，每年可能多達七、八人，流動性較高。加上球員若非大同員工，專屬背號也失去意義，才結束這項傳統。不過擁有大同專屬背號的球員前後共超過兩百人，也是大同長年耕耘足壇的具體證明。

(本文摘自《台灣足球60年》/商周出版)

【作者簡介】

李弘斌

東吳大學企管系畢業，因為喜歡棒球和義大利足球巨星巴吉歐，2003年轉換跑道成為體育記者並被分派到國內足球線，自此與台灣足壇結下不解之緣。曾隨中華隊前往澳門、香港、廣州、深圳、神戶、沖繩、越南、澳洲、伊朗、約旦、巴林、汶萊採訪訓練及比賽，除報導外也用相機記錄歷史。2018年有幸在凱基銀行董事長魏寶生的邀請下，採訪花蓮高農前往土耳其移訓的夢想足球之旅，內容收錄於本書第六章。

曾任中時電子報助理副總編輯，中華足協新聞聯絡人，麗台運動報記者。

現任中國時報體育組主任，緯來、FOX、Eleven Sports、博斯等體育台及華視特約足球講評，亞洲金球獎評選委員（體壇周報舉辦），中華民國體育記者協會理事。

講評經歷：2006、2010、2014、2018世足轉播講評，德甲足球聯賽轉播講評（2010年迄今），英超足球聯賽轉播講評（2017年迄今），美足MLS轉播講評（2016年迄今），台灣男足、女足聯賽與國家隊賽事轉播講評。

葉士弘

所學跟體育沒什麼關係，但從小就看體育賽事長大，對於人生未來發展茫然之際，就決定挑戰體育報導工作，有幸成為體育記者後，從四年一度瘋世界盃足球的鍵盤球迷，成為參與台灣足壇的報導者，伴隨著台灣足球過去10年的成長與飛躍，既覺得開心，更覺得責任重大。期許自己能繼續關注台灣足球發展之外，更希望讓台灣足球能獲得更多人關心與支持。感謝凱基銀行董事長魏寶生與弘斌的邀請，一起為台灣足球留下一點記錄，並期許未來。（參與本書足球俱樂部競技篇、草根足球部分）

曾任自由時報記者，中國時報記者。採訪2012、2016奧運，2010、2014、2018亞運，2009、2013東亞運。

現任WOWSight共同創辦人，中華民國體育記者協會理事，教育部體育署台灣品牌國際賽事輔導團委員。

《台灣足球60年》/商周出版

(中時新聞網)