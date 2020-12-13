960年代戰後經濟復甦的日本，年輕人開始海外旅遊，當他們到鄰近的台灣時，發現當時許多台灣青年與老人家能說流利的日文，更讓人驚喜的是，這裡看得到與日本同款的蒸氣火車與相同名字的車站。

每到一個日治時期的車站，欣賞百年前的遺跡與故事，就彷彿坐上通往那個時代的列車，歷史瞬間變得立體。對日本鐵道迷來說，來台灣走訪火車站，已經成為世代傳承的習慣，而台灣的鐵道迷則不斷致力於保存老車站的建築與背後的故事。

全台的火車站，除了北迴與南迴，幾乎都在日治時期完成，其中有32個與日本當地同名的車站。《光華》團隊此次到竹田、關山與瑞穗車站，這三個車站附近仍可見日治時期遺跡，以及懷有當時回憶的老人家，我們將跟著在地文史工作者，了解車站的興衰與當地歷史。

傳承的鐵道文化

走訪台日同名車站之前，《光華》團隊先採訪兩位鐵道專家，詢問他們台日鐵道文化間的淵源。一位是《鐵道情報》總編輯古庭維，另一位是日籍旅台鐵道專家片倉佳史。

片倉佳史從國小四年級就開始火車旅行，在日本念書時，從未讀過日本殖民台灣的歷史，因此當他來到台灣，看見日治時期的遺跡，感到非常震撼。為了瞭解這段陌生的歷史，他決定留在台灣，探索更多遺跡與故事，並分享給家鄉的

讀者。

「在台灣，聽到火車要開之前的鈴聲，感到非常懷念。」片倉佳史表示，日本現在已經沒有鈴聲提醒旅客上車，而是改用柔和的音樂提醒，因此，當他在台灣聽起鈴響，總會想起早期在日本搭火車的時光。

由於鐵道工作是師徒制，因此，台鐵有些傳統從日治時期沿用至今。古庭維表示：「有些老師傅會用日文，作無線電通報，例如『字卡』、『阿卡』，分別表示火車通過與紅燈停下。」，除了用語，現在台鐵的『指差確認』，用手勢表達完成檢查的習慣，也源自日治時期。

但是台日氣候環境不同，因此在月台設計方面，有明顯的差異。片倉佳史表示日本車站有門、窗戶較小，而且廁所設於站內，但在氣候濕熱的台灣，為了保持通風，多數車站沒有門，而且窗戶較大，此外，為了預防熱帶疾病，日本人將廁所設於站外，避免細菌在車站內孳生。

古庭維表示，鐵道迷通常專注自己國內的火車與文化，但是台灣與日本因為歷史因素，兩地的鐵道文化有許多相似處，促使雙方鐵道迷會到彼此國家的車站走訪，成為另一種主題旅遊。

竹田地區是客家聚落，但日治時期為了避免民變，將今日萬丹鄉部分村莊劃入，此地因此成為閩客合居。(圖/莊坤儒提供)

屏東竹田車站

車站簡介：1919年建立，取名頓物驛，1920年改名為「竹田驛」。

建築風格：和風建築。四落水型屋頂、木格門扇、雨淋板與編竹夾泥牆。站外有油庫房、古井與澡堂，供當時搬運煤炭作燃料的站務人員使用。

火車緩緩駛進屏東竹田站，下車後從高架的月台向下望，日治時期的老車站前，旅客們正興奮地合影。這裡沒有一般車站的喧嘩聲，只有旅客笑聲襯托出的寧靜。

竹田的位置，上有隘寮溪，下有東港溪。每當夏天東港溪水暴漲時，載送稻米的小船必須將貨物寄放在此，待水退後再繼續航行，因此竹田的古地名為「頓物」。1919年，日本人建立「頓物驛」。隔年，政府有意在此種竹子，而日本國內剛好有「竹田」此地名，於是車站與地名都改為竹田。

竹田鄉公所所長曾國峰表示，竹田驛的興建，改變了貨物運送的模式，原本稻米會先運到竹田的達達港，再轉運至東港，但鐵路通車後，港口逐漸沒落，如今成為觀光景點。隨著囤積的貨物越來越多，車站前也形成倉庫區，帶動碾米業與飼料業的發展。「這兩個產業的代表是張家與林家，也是當地的富豪。」曾國峰指著車站前的「大和頓物所」咖啡廳說：「以前那是德興米廠，對面的住戶就是張家後代。」

1941年成立的「德興米廠」，後來由大和旅店經理人賴元豐主理，邀建築師黃卓仁與設計師利培安一起改造。他們保留米廠的鋼梁紅磚牆結構，規劃兩間玻璃屋與植物庭院，讓光線充滿咖啡廳的每寸空間，客人坐在裡頭，彷彿置身陽光普照的樹林。

木造的竹田車站即使沒有營運功能，但仍是當地重要的集散場所，假日的小農市集就在此舉辦。旅客到了竹田，除了可以到「大和頓物所」喝咖啡，買當地盛產的檸檬，還可以到街上品嚐客家美食，感受多元文化的洗禮。

舊關山車站是關山、池上、鹿野一帶的貨物中轉站，鼎盛時期，聘用16位員工，24小時輪班，才能完成運貨。(圖/莊坤儒提供)

台東關山車站

車站簡介：1922年建立，取名里壠驛，1937年改名為關山驛。

建築風格：和洋折衷，受西化影響的日本北方農家風格。主體是西洋磚造結構，屋頂採兩段式傾斜的「曼薩爾式」設計，兩側是木造建築。此屋頂設計也出現在其他日治時期建築，如：當時的台北州廳（監察院）、台中州廳（舊台中市政府）、台南州廳（台灣文學館）。

離開竹田前，喝了一杯頓物所特調的麵茶咖啡，接著沿著南迴鐵路，前往關山車站。與鄰近的小鎮池上相比，關山顯得安靜，直到走進車站附近的老屋，聆聽在地人講述歷史，才驚覺此地上一個時代的繁榮。原來，老房子鎖住的不只是空間，還有多數人不知道的往事。

為了打開老房子的故事，一群青年，不分在地或外地，透過田野調查、翻閱史籍，企圖描繪關山昔日的容貌。而其中一位青年陳家千，返鄉大約十年，不僅創立「南島秧滿田」的稻米品牌，也與妻子黃惠玟開設「山下生活」，作為地方創生基地，同時販售自家稻米與其他小農產品。

關山古名「里壠」，是阿美族語「紅蟲」的意思。日本人進入關山後，1916年為管理原住民設置「里壠之廳」（今關山分局），下令沒收原住民槍械，並設置電流鐵條網，警備線沿途架設警察專用電話線。陳家千說：「日治時期，關山警察很多，最多的時候有400多個！鎮長（昔日廳長）還是由警官擔任」。

直到1937年二戰爆發，日本人為因應戰爭物資需求，開始積極開發東部，將里壠支廳改名並升級為關山郡，治理單位才由警察機關轉為行政機關，注重的社會層面也更多元。此時，不僅公務機關與宿舍開始興建，關山內的主要地名也改為具有日式風格的名字，像是日出、宮里、泉等等，讓母國來開墾的農民對關山產生熟悉感。

今日關山分局與舊火車站之間的中山路，因為日治後期大量人口移入，各式百貨、藥局與旅社隨之興起，是當時相當繁華的街道。

中山路上的大華行，雖然已經拉下鐵門，但山牆上的施字商標，仍透露出這戶人家在日治時期的輝煌。曾到日本受過電器訓練的施振生，分發到里壠後，架設全庄的電力設施，後來他因不願配合總督府架設電流網防範原住民，改開冰店和維修製冰機，逐漸累積財富後，他的養女買下在中山路的店面，開設百貨行。

同一條街上，有一間福生堂藥房，前身為易生堂，是外銷到日本的國產特效藥「五分珠」之發源地。再往前走，到了金玉旅社。陳家千說：「這是以前的官營旅社。」日本人蓋了這間「里壠館」，戰後由台灣人接手經營，將木造建築翻修為水泥結構，並改名金玉旅社，迄今仍在營業。

僅只走過中山路，卻像是看過一齣時代劇，若沒跟著陳家千走進車站附近的老屋，那對關山歷史的認識，應該會永遠缺了一頁。他對老屋的執著，也許就像他對高雄139號的堅持，這種品種的米雖然耐放、香Q，但是產量只有一般米的七成，即使如此，他仍依循上一代的傳承，甚至改以有機種植，自創品牌。誰說舊的東西，一定會被時代淘汰？陳家千與黃惠紋用創意包裝，讓大家看見「老」的價值。

瑞穗楊家菸樓屋頂是太子樓造型，表面鋪設瓦片，看起來相當氣派。(圖/莊坤儒提供)

花蓮瑞穗車站

車站簡介：1914年建立，取名水尾乘降場；1917年改名為瑞穗驛；1968年改建成水泥建築。

建築風格：現代建築，利用線條結構，創造符合古名「水尾」的意象。

一提到瑞穗，除了溫泉與牧場，還有什麼？多數人不知道，在日治時期，這裡有50～80間菸樓。不過，隨著日本人離開，政權轉移，產業改變，昔日的建設都沒入荒煙蔓草。若不是地方文史工作者黃家榮，因著對神社的好奇，進而了解日治時期的花蓮，這段歷史可能很難為大眾所知。

「台灣有這麼多神社，但是當年教科書都沒有記載，也沒有人重視，所以我就想去把它追出來。」黃家榮這一追，從業餘愛好變成專業博士，幾乎花蓮每一條街道，他都能細說背後故事。

日治時期，花蓮有三大官營移民村：吉野、豐田、林田，大約都在1917年前完工，而瑞穗移民村則於1933年完工，融合先前官營移民村的菁英與後來自行來台的移民。黃家榮笑著說：「當時住在瑞穗的，都是菁英中的菁英。」

瑞穗溫泉，與日本的有馬溫泉同類，屬富含氧化鐵的「黃金湯」。而鄰近萬榮鄉的紅葉溫泉，水質則是透明無色的。早年，有位日本醫生來勘察，發現有猴子在泡湯，於是將該地規劃為溫泉區，供軍人與受傷的警員休息使用，後來才開放為公共浴場。

黃家榮帶著採訪團隊到虎頭山步道，雜草蔓生的路線，竟是過去參拜神社的道路。低頭走了幾階，看見右前方一塊平坦的土地。此時，黃家榮拿出一張泛黃黑白照，時間停在日本建國2,600年，日本人正在此地舉辦相撲比賽慶祝，相撲台四周的台階上站滿了人，熱鬧的景象與此刻的荒涼，產生極大對比。

「這個比賽台灣人也可以參加，有80幾歲的爺爺還記得，當初他與弟弟兩人報名比賽，打贏了日本人，得到第二名，獎品是兩顆麻糬。」黃家榮興奮地說，近年有學者來做田野調查，還從地底下挖出慶典後留下的酒瓶。

下山途中，黃家榮說起瑞穗地名的由來，當時，日本人常將台灣地名改為發音相似的日文地名，例如：瑞穗、舞鶴、鶴岡，加上母國神社有句「豐葦原之瑞穗國」，於是將水尾改為瑞穗。

虎頭山步道前方的瑞祥村，保留許多菸樓，其中一間具有太子樓煙囪和瓦片屋頂，緊挨著隔壁民宅。雖然外觀略顯破舊，仍不減其氣派的氛圍。日治時期，能夠買菸樓的通常是大戶人家，而眼前這棟菸樓的主人，正是東部教育家楊守全的父親楊朝枝。

大約2017年時，瑞穗的菸業全面停產，菸樓不再運作，徒留門前幾株菸草。不過，慶幸的是，楊守全的後代保留了住宅，現在身為藝術家的他們，將老屋當作展覽空間，用來介紹楊守全的生平並陳列自己的陶藝品。有時候，他們會烘焙自己種的咖啡豆，屋裡不時會飄出淡淡咖啡香，瀰漫在空氣中。

楊家菸樓旁的街道正好有幾株咖啡豆，黃家榮摘下一顆，直接放入嘴裡咀嚼，並解釋「日本人晚期追隨西方文化，所以開始喝咖啡。總督府為了讓台灣的日本軍人嚐鮮，於是在瑞穗與舞鶴種植咖啡，最大的田有500甲。」但日本人離開後，沒有喝咖啡習慣的台灣人就改種鳳梨與樹薯。

走在瑞祥村棋盤式的街道上，幾乎聽不見任何聲響，連狗兒也特別安靜，只見矮牆上露出一大把的野花，襯托這些老建築。問起黃家榮，「平常遊客知道這裡嗎？」他笑了笑，說不會。這樣的秘境，只有願意認識歷史的人，才有機會一窺。

下次搭乘火車，別急著離開車站，在那附近的街道上，也許會有意想不到的故事，等著你去翻開。

日治時期的火車為蒸氣火車，透過燃燒煤炭運轉，因此車站旁設置澡堂，供搬運煤炭的站務人員清洗。(圖/莊坤儒提供)

本文作者：謝宜婷

《台灣光華2020.12》

(中時新聞網)